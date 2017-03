Canalizaciones de arroyos en Barranquilla van mucho más rápido

14 de marzo 2017 , 09:43 a.m.

Leonardo Herrera Delghams

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla.

“Ya aprendimos la lección”, reconoce el secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Barranquilla, Rafael Lafont, para señalar que el proyecto de canalización de los 6 arroyos que se ejecuta, en estos momentos, en esta capital avanza sin retrasos.



“Superamos el 90 por ciento de los inconvenientes que generan retrasos”, sostiene Lafont al explicar que en este proceso se conoce con tiempo por dónde van las redes de acueducto, alcantarillado, gas y telecomunicaciones, lo que permite que no se presenten inconvenientes que aguanten las obras.



“Les vamos pasando los diseños a esas empresas para que ellos mueven sus redes. Algunas ya tienen sus tuberías nuevas listas para que los contratistas metan por allí las redes y avancen las obras de excavación”, agrega el funcionario. Reconoce que no dejan de presentarse inconvenientes como el registrado la semana pasada en la calle 76 con carrera 53, donde se tropezó una tubería vieja de agua.



Barranquilla está invirtiendo 665.000 millones de pesos en la canalización de 6 peligrosos arroyos. Las sobras deben estar listas en 16 meses.



En estos momentos avanzan sin contratiempos y a buen ritmo las canalizaciones de los arroyos de la carrera 21, en el sur, y de las calles 76 y 75, en el norte.



También son intervenidos los arroyos de La Felicidad, Hospital, de la carrera 65 con calle 58. Esta semana se espera se inicien las obras en las calles 91 y 92.



“En la 21 ya hicimos lo más complicado que fue meter las tres celdas por donde correrá el agua. Ya van ejecutados 300 metros”, contó Lafont.



En la 21 y La Felicidad serán canalizados 3,4 kilómetros, y en las calles 76 y 75 la intervención será de 2,5 kilómetros, es decir más largos que el de la 84 y la promesa será en menos tiempo y sin tanto traumas para el transporte, la movilidad, el comercio y la zona residencial. Así lo confirman comerciantes como María Angélica López quien reconoce lo rápido en que avanza las obras de la carrera 21. “En diciembre esto estará cambiado”, asegura.



“Desde que comenzamos no se ha perdido un solo día de trabajo”, sostuvo Lafont quien está seguro que cumplirán el tiempo estipulado.



Cabe recordar que en la canalización de arroyo de la calle 84, donde fueron intervenidos 1.900 metros la canalización tardó más de dos años y medio. Aún están reparando la parte de los andenes.



