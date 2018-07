App del río, la promesa incumplida de Santos

La aprobación en este Gobierno Nacional del proyecto que busca garantizar la navegabilidad, a lo largo de 900 kilómetros, del río Magdalena naufragó.



Tal como están las cosas todo apunta a que será una más de las promesas incumplidas, así como la solución a la crisis de Electricaribe, por parte del saliente gobierno de Juan Manuel Santos al Caribe colombiano.

Así quedó evidenciado luego que ayer se conociera, desde Bogotá, que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), que se reúne hoy, no dará las autorizaciones para usar las vigencias futuras que permiten financiar las obras que se desarrollarían en dos años.



Es decir, que como están planteadas las cosas, la aprobación de este proyecto, que tiene un costo de 3,5 billones de pesos, ya será una tarea del gobierno del nuevo presidente, Iván Duque, de quien se dice ya dio instrucciones a quien será su ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, para que destrabe el proceso en la instancia en que se encuentra, y comience a impulsarlo.



Los gremios portuarios y económicos de Barranquilla recuerdan que el pasado 21 de marzo en una visita a la ciudad el presidente Santos se hizo al compromiso de sacar avante el proyecto dada su importancia, y por muy tarde, en abril del presente año saldría la respectiva licitación.

Desconcierto y malestar

La información generó ayer desconcierto y malestar entre los gremios de la producción y clase dirigente barranquillera contra el saliente mandatario de los colombianos.



Este proyecto se encuentra estructurado desde hace más de 11 meses, ya cuenta con el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación para que Cormagdalena comprometa las vigencias futuras, y solo falta el aval del Confis, que es el paso de garantizar el dinero que financia los trabajos.



“Esta no es una app para Barranquilla, puesto que le conviene al país entero. Lo que pasa es que aquí hemos tomado la vocería para sacar adelante este proyecto que impulsa el multimodalismo y la competitividad del país”, sostuvo el gerente de la seccional de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Alberto Vives, esta semana durante una reunión de gremios en la que se pidió a Santos que cumpliera su promesa con la app del río.



Por su parte, el representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy, recordó que ya van más de dos años en ajustes a este proyecto; al tiempo que el director de Asoportuaria, Alfredo Carbonell, insistió que no es una obra que busca impulsar un nuevo modelo de transporte intermodal, “por donde Colombia tiene que transitar, es la competitividad del país que está en juego, es un clamor nacional”.



A las voces se unió la del presidente de la Federación Nacional de Navieros (Fedenavi), Roberto Ramírez, dijo desde Bogotá que el error en no haberlo aprobado en esta vigencia, como todos esperaban, es que ahora se empezará en julio o agosto del próximo año, “lo que tendrá un gran impacto financiero”.



BARRANQUILLA.