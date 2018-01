Antigua sede del Colegio de Barranquilla continúa en mal estado

Una hora antes de lo previsto, a las 11 a.m.de ayer, terminó la primera jornada del grupo de 450 alumnos del Colegio de Barranquilla, (Codeba), que, tras su regreso a clases, ahora asistirán a las 15 aulas habilitadas en la carrera 41 entre calles 51 y 50 (detrás de la antigua Universidad del Atlántico), dentro del plan de recuperación de su sede natural y a la que no se accedía hacia 45 años.



El traslado de esa población estudiantil servirá también para aliviar las difíciles condiciones en las estudiaban en la sede de la calle 68 entre 47 y 49, donde el hacinamiento obligó a tener que hacer uso de la medida de pico y placa.

Y acudieron con entusiasmo ayer bien temprano; sin embargo, las expectativas de los muchachos se fueron opacando por el estado de abandono en el que está gran parte del espacio que les fue asignado.



“Llegaron con mucho entusiasmo y no es para menos, pero se marcharon antes de que acabara el horario de clases, un poco desmotivados por lo que encontraron”, destacó Jazmina Fontalvo, profesora de los grados noveno y décimo.



La educadora reconoció que haber habilitado esas aulas resulta oportuno; además de lo emocionante que es representar al Codeba en la retoma de su sede natural, pero así mismo dijo que se deben garantizar las condiciones mínimas para dar clases en dicho ambiente.



“Lo que más dificulta convivir en este espacio es el lamentable estado de los baños”, anotó.



Severo Ramírez, rector del Codeba, explicó que las mejoras de la sede natural del colegio se irán viendo en la medida en la que se haga efectivo el convenio establecido el pasado 22 de mayo de 2017 con el Distrito y el Itsa, ente de educación superior.



Y es que ese día se firmó un pacto con el fin de recuperar la edificación en la que funcionó el nivel de bachillerato hasta 1971, año en que pasó al manejo de la Universidad del Atlántico.



“La idea es que poco a poco, gracias a las inversiones que serán por el orden de los 30.000 millones de pesos, se vayan haciendo efectivas la adecuación de más aulas y más alumnos se puedan ir pasando y lleguemos a jornada única”, amplió el directivo académico.



Kerin Mendoza, profesora encargada de la sala de informática, reconoció su gran expectativa por ver funcionar de nuevo al colegio en la sede donde se hizo importante, pero también es consciente de que se necesitan de inversiones urgentes para que los alumnos no se vean perjudicados.



“Hoy vinimos como a inspeccionar el terreno antes de traerme los computadores para acá. Entendemos que esto no es algo definitivo y que los arreglos se van a hacer en este espacio del colegio, por lo que pondero ese primer paso de volver a esta sede”, dijo la educadora del colegio que el próximo 20 de julio cumplirá 110 años de existencia.



EL TIEMPO pudo evidenciar que el baño de mujeres que fue habilitado está en pésimas condiciones, tanto así, que para poder ser utilizado alguien tiene que quedarse afuera vigilante para impedir que la puerta sea abierta ya que no cuenta con cerradura. “Serán habilitados otros tres baños más”, explicó el rector.



Esta edificación, se trata de una sede que la Uniatlántico usó durante 41 años, tiempo en el que se dejó a merced del deterioro. Después de varios meses de pelea judicial y policial el predio regresó al Distrito de Barranquilla, en 2016.



Gracias al convenio firmado con el Itsa, se prevé que a futuro esa institución desarrolle sus programas académicos que beneficiarán a 4.000 estudiantes de ambas instituciones. Y aunque las obras no han sido adjudicadas por el Distrito tendrá 24 aulas, 9 laboratorios y salas múltiples, entre otras áreas que harán parte de un mejor entorno.