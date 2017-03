‘A meter a víctimas en programas’: Jara

Un llamado al Gobernador del Atlántico y los alcaldes municipales a que incluyan a los víctimas del conflicto en sus programas sociales, hizo ayer el director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara Urzola.



“Que estén incluidas, que las víctimas no sean vistas como un cuerpo ajeno, extraño a la sociedad porque no lo son: hacen parte de la sociedad”, dijo.



Lo hizo en cumplimiento de la reunión del Comité de Justicia Transicional del Atlántico, realizada en la Gobernación y a la que asistieron varios de los alcaldes del Departamento y sus representantes, lo mismo que las autoridades de Policía.



El secretario del Interior del Atlántico, Guillermo Polo Carbonell, dirigió en calidad de Secretario Técnico.



“Atlántico se convirtió en un Departamento receptor de víctimas, especialmente de desplazamiento forzado. Esto ha incrementado la población en municipios como Soledad y otros más, a tal punto que hoy tenemos más de 200 mil víctimas de desplazamiento forzado en el departamento. La gran mayoría de ellos concentrados en el área metropolitana”, sostuvo.



Eso obliga, dijo, a implementar programas de generación de ingresos, y a que haya la cobertura en educación o de salud que se requiere para cualquier habitante.

Algunos de esos desplazados de la violencia llegaron y tomaron su decisión de vida aquí; otros, están pendientes de una posibilidad de retorno, pero en el entretanto, están en la población, y al estar allí, pues así como hay programas para la primera infancia, a niños, jóvenes y adolescentes, mujer, discapacidad, personas mayores, también los desplazados deben tener garantizado, en la oferta social, un cupo.

“Debe hacerse especial para las víctimas, con ese enfoque diferencial, especial para ellos y de acuerdo al número de víctimas. En el caso del Atlántico, uno de cada 10 habitantes es víctima del conflicto; y el promedio nacional, es uno de cada seis”, manifestó Jara.



Cambio de reglas

Jara anunció que se realizaron unas modificaciones en los requerimientos para la presentación de proyectos a la Unidad: se eliminó la fecha límite de febrero para presentarlos, se suprimió el certificado de disponibilidad presupuestal; y se amplió a que cada municipio pueda presentar un máximo de dos proyectos por cuatrienio. Son proyectos que, en todo caso, deben ser productivos y no asistencialistas.



“Queremos cambiar ese esquema que en algún momento se ha generado de asistencialismo y paternalismo para que sea más bien un esquema productivo porque las víctimas, y es lo que hemos identificado por estos días en reuniones permanentes de las mesas, necesitan es generar ingresos. No necesitan estar mendigando una ayuda humanitaria, que es insuficiente, que no alcanza, que no llega permanentemente, pero que sí le genera una dependencia”, sostuvo Jara.



Precisó que en ese sentido, se está realizando un proyecto pequeño con 225 familias que van a recibir conjuntamente recursos de la Nación, de la Unidad para las Víctimas y un apoyo de los municipios.



Por el otro lado, hizo un llamado al Gobernador y los alcaldes a registrar el impacto preciso de los programas que llegan a las víctimas de una u otra forma, eso debe contabilizarse.



