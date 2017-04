Pescadores agreden a funcionarios de Parques Nacionales en el Tayrona

Una nueva agresión contra funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia fue reportada por la Dirección Territorial Caribe.



Del hecho ocurrido el pasado martes, pero solo conocido este jueves, se señala a un par de hermanos pescadores, uno de ellos identificado como Yosman Cayón Charris y reincidente.

La versión conocida es que dos funcionarios de la entidad desarrollaban “actividades de prevención, vigilancia y control en el sector de Gayraca (Neguanje) fueron agredidos por pescadores y arponeros, quienes les ocasionaron lesiones personales debido a golpes y a las piedras y los palos que lanzaron contra ellos”.



La reacción de los pescadores fue por la incautación de un trasmallo que usaban en faenas de pesca que está prohibida por la ley, de acuerdo con la explicación entregada a EL TIEMPO por parte de Luz Elvira Angarita, directora territorial Caribe de Parques Nacionales.



“Es pertinente señalar que esta no es la primera vez que Cayón Charris se ve involucrado en situaciones lamentables dentro del Área Protegida puesto que en otras ocasiones ha cometido infracciones ambientales en el Parque Tayrona”, señala Parques en un comunicado de prensa.



Además, se destaca que un grupo de personas de la comunidad de Bonda evitó que las agresiones, evidentes en brazos, piernas, pies, cabezas, espaldas y ojos contra los servidores públicos del Parque Tayrona pasaran a mayores.



También intervinieron miembros de la Policía de Carabineros que ejercen vigilancia y control en el Parque Tayrona.



“Posteriormente el personal de la entidad (Parques Nacionales) se trasladó al sector de Palangana, donde los señalados continuaron con agresiones verbales, donde la Policía tuvo que mediar nuevamente”, se asegura.



La situación fue denunciada ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía seccional Magdalena.



No obstante, la directora Luz Elvira Angarita manifestó que espera que haya acciones, pues el año pasado se puso en conocimiento un hecho similar, con videos y otras pruebas, y no hay acciones efectivas de parte de la Fiscalía, aseguró.



“La entidad lamenta y rechaza estos actos que perturban la tranquilidad de los visitantes e irrespetan a los funcionarios puesto que en el Área Protegida se deben respetar las normas ambientales y disposiciones legales para garantizar la conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y las especies de fauna y flora”, concluye.



REDACCIÓN BARRANQUILLA