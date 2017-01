A evitar lesiones en los ojos por efectos de la brisa

Los ojos son órganos especiales y todo el tiempo están expuestos, de forma intensiva, al celular, computador, tabletas y televisor, entre otros elementos.

Por eso, es importante protegerlos no solo de ellos, sino del ambiente que también puede traer consigo consecuencias que afectan a la salud visual.

Para esta época, es habitual que las brisas se apoderen no solo de la ciudad, sino de todo el Caribe colombiano, y por ese motivo, los médicos recomiendan que es necesario proteger los ojos para evitar que partículas o elementos extraños puedan causar lesiones irreversibles.

El director científico del Instituto de la Visión, Humberto Scorza Cure, dice que pese a que la temperatura es agradable, los fuertes vientos pueden producir irritación, resequedad e infecciones que podrían terminar en una conjuntivitis, úlcera corneal o queratocono, si no se tienen en cuenta las oportunas precauciones.

Asegura que de acuerdo con las estadísticas, durante esta temporada se incrementan las urgencias oftalmológicas, debido a la presencia de cuerpos extraños que pueden entrar y no salir de uno o ambos ojos, o entre los otros casos que se han dado es que los agentes externos como la tierra y el polvo, también ingresen y causen daños a la vista, por eso es importante usar gafas especiales.

“Lo más importante, de resultar afectada una persona por los factores anteriores, es no frotarse los ojos, ya que de no hacerlo esto podría irritarlos y va a generar molestias. Lo ideal es lavarse con abundante agua limpia para retirar todo tipo de suciedad y lo más conveniente, es acudir al especialista”, precisa el profesional de la Oftalmología, quien además insiste en no automedicarse con la aplicación de gotas que pueden agravar la lesión o predisponer a una infección mayor.

Por ello, al tener en cuenta las precauciones que aconsejan los expertos, los ojos estarán bien protegidos de todo, y así se podrá disfrutar de las brisas que refrescan, por esta temporada, al Caribe.

