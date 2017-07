Así se cerró el POT en su paso por el Concejo de Manizales

Al cierre de la edición del viernes, la plenaria del Concejo de Manizales todavía debatía los últimos artículos pendientes de votación del proyecto de acuerdo para el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



Termina así una fase de 73 días cabildo abierto, socializaciones y dos largos debates.

En el segundo, la sorpresa se dio en la discusión por las áreas de expansión. Si bien se dio por cerrado el capítulo de las cuatro que se hundieron en comisión –incluida la polémica de La Aurora–, 11 votos contra 7 eliminaron también la de Morrogacho, dejando solo tres de los ocho polígonos propuestos por la administración.



Esta última decisión fue inesperada, pues este era uno de los suelos de expansión que la ponencia apoyaba y había pasado por comisión sin mayores inconvenientes. Según el coordinador de ponentes, el liberal César Díaz, la “alarma” se encendió al darse a conocer el proyecto de plan parcial que se elaboraba para ese sector.



En lugar de 800 apartamentos, como se había dicho en principio, se esperaba la construcción de 2.200 viviendas. Así, la “fragilidad ambiental” del lugar, contiguo a una quebrada, y las dificultades de movilidad que crearía su urbanización llevaron a los cabildantes a votar en contra.



La secretaria de Planeación, Pilar Pérez, tomó la misma posición que con los polígonos ya hundidos. “La administración respeta la decisión, no la comparte”, dijo.

Uno de los defensores de las zonas de expansión, el cabildante Manuel Correa (‘La U’) señaló que los argumentos de quienes votaron en contra “no son suficientes”.



Advirtió que los factores ambientales y de movilidad deben quedar resueltos, por ley, en el plan parcial y había que esperar a los estudios detallados que hiciera el desarrollador interesado.



El corporado, sin embargo, reconoció que “habrá que hacer ajustes en el tiempo, pero (este plan) superará las dificultades que hoy tenemos con el POT vigente”. Estas derivan de la manera en que se definían las actividades que se podían hacer en cada sector, casi predio por predio.



Esa figura, denominada piezas intermedias de planificación (PIP), se remplaza por fichas normativas que cruzan ámbitos normativos por sectores, áreas de actividad, usos del suelo y tratamientos urbanísticos.



Aunque los cambios en este componente fueron calificados por Pérez como “pequeños” en relación al total del POT, sí generaron discusiones profundas en el Concejo. Estas se centraron en las condiciones para las actividades comerciales relacionadas con licor, juegos de azar y sexo.



Por ejemplo, los estanquillos se excluyeron del ámbito de servicios y pasaron a comercio para que se diferenciara su actividad de modo que no se convirtieran en “cantinas disfrazadas”. Los bares y discotecas, entre tanto, se restringieron a los sitios donde ya están, pero sobre las vías principales, para que no entren a los barrios.



Los juegos de azar, por su parte, pasaron de medio a alto impacto, de modo que se tienen que ubicar más lejos de instituciones educativas, de salud o religiosas, entre otras. Y las casas de citas, whiskerías y similares quedaron en la zona de tolerancia contigua a la Plaza Alfonso López para sacarlas del Centro Histórico, que se pretende revitalizar.



La concejal Margarita Méndez (‘La U’) fue una de las más activas en estos temas. “Yo no puedo negar que la administración ha sido conciliadora, nos ha escuchado”, afirmó.



No opina igual su colega Jorge Betancurt (Centro Democrático). Para él, “no entienden, no escuchan. La ciudad quedó desordenada en estas actividades relacionadas con el trago”.



Díaz defendió lo acordado y señaló que “hay unos usos de suelo mucho más abiertos, pero eso no quiere decir que la ciudad se vaya a convertir en Sodoma y Gomorra”.



MANIZALES