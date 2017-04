Amenazas de muerte denunció la representante  Sara Piedrahita

La representante a la Cámara por Córdoba Sara Piedrahita Lyons, sorprendió en la plenaria de esa corporación con una denuncia sobre amenazas de muerte en contra de varios integrantes de su grupo político y de la supuesta existencia de un cartel de falsos testigos que estarían incriminando a ex funcionarios, aliados suyos, en investigaciones por supuestas irregularidades administrativas.



La congresistas, electa por el partido de la U, leyó una constancia de cinco puntos en la que señaló que un ex gobernador de Córdoba, siete alcaldes, dos diputados y dos concejales de su movimiento político fueron amenazados de muerte y son víctimas de persecución política.

Sin embargo, no entregó los nombres de los amenazados ni señaló a nadie en específico de ser responsable de las supuestas intimidaciones.



Señaló además, que la supuesta red de falsos testigos estaría entregando información falsa a las autoridades para recibir a cambio beneficios a través del principio de oportunidad.



“Debo denunciar que se está organizando un cartel de falsos testigos dispuestos a dar declaraciones espurias, a cambio de la obtención de principios de oportunidad y los beneficios que ellos conllevan”, dijo.



Criticó de igual manera, lo que ella considera el uso indebido de los organismos de control para perseguir a su movimiento político.



“En igual sentido, manifiesto mi profunda preocupación por el uso indebido de organismos de control para perseguir al grupo político del cual hago parte, con el único propósito de impedirnos ocupar espacios que legítimamente hemos ganado”, agregó.



En el remate de su comunicado, Sara Piedrahita indica que las votaciones obtenidas por su grupo político en las elecciones de 2014, representaron un duro golpe para las casas políticas tradicionales.



Sara Piedrahita Lyons, llegó por primera vez a la Cámara de Representantes en las elecciones pasadas de 2014 con el respaldo de su primo, el entonces gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. El ex mandatario ha sido mencionado por ex funcionarios y ex contratistas de la administración departamental capturados por actos de corrupción.



Entre los casos más sonados ocurridos durante la administración de Alejandro Lyons, se encuentra el desvío de dineros de la salud en el llamado cartel de la hemofilia, que consistió en hacer cobros millonarios por el tratamiento de esta enfermedad a falsos pacientes.