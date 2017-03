Clínica Valle del Lili y UTP firmaron convenio para prácticas

31 de marzo 2017 , 10:05 a.m.

Los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) podrán realizar sus prácticas en la Fundación Clínica Valle del Lili, en Cali.



Ayer, el rector de la UTP, Luis Fernando Gaviria, y la directora académica y médica de la Fundación Valle del Lili, Marcela Granados, firmaron un convenio marco docencia-servicio, el cual amplia los escenarios de práctica e investigación de una de las facultades más grandes del centro de educación superior risaraldense.

“La Fundación Clínica Valle del Lili es una de las pocas (entidades) con alta acreditación, y por esto es que este convenio apunta a mejorar las condiciones de formación del talento humano en programas de educación superior”, afirmó Gaviria.



El convenio beneficiará a estudiantes de los posgrados médico-quirúrgicos que actualmente ofrece la universidad: medicina interna, radiología e imágenes diagnósticas, psiquiatría y medicina crítica y cuidado intensivo. Los alumnos podrán hacer sus prácticas en servicios médicos con los que no cuenta el departamento y la región.



Para la directora académica de la Fundación Valle del Lili, el convenio “va a ser muy útil para consolidar la educación formal, acreditada y de alta calidad”.

Granados recalcó que en Colombia “hay muchísimas escuelas de medicina, pero solo diez hospitales universitarios acreditados de alta calidad (entre estos la Clínica Valle del Lili)”.



El decano (e) de la Facultad de Medicina de la UTP, Samuel Eduardo Trujillo, explicó que la Clínica Valle del Lili se une a hospitales de Bogotá y Medellín, en los que los alumnos de las especializaciones mencionadas podrán hacer sus prácticas en centros médicos de alta complejidad.



“Los estudiantes podrán hacer sus prácticas con especialistas y servicios que no existen en el departamento y la región”, explicó Trujillo, quien subrayó que con este convenio no se sustituirán otros que existen con otras instituciones de salud, como el hospital San Jorge de Pereira, que es de alta complejidad.



El decano explicó que la investigación requiere cooperación interinstitucional y con este convenio se fortalece.



Según Gaviria, el convenio servirá como modelo para una clínica que proyectan construir en Pereira.



La creación de una clínica de alta complejidad en Pereira también es una de las razones de la alianza entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la Fundación Valle del Lilí. Sin embargo, la iniciativa de construir esa infraestructura hospitalaria es de la Fundación Valle del Risaralda.



El proyecto se encuentra en estudios de prefactibilidad, que desarrolla la Facultad de Ciencias para la Salud de la universidad.



La clínica, que estaría ubicada en el corregimiento de Cerritos, en un lote que sería cedido por el Municipio de Pereira, cercano al bioparque Ukumarí, demandaría una inversión de 100 millones de dólares. “Es un proyecto a 10 años, dijo Eduardo Castrillón, vocero de la Fundación Valle del Risaralda.