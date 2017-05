Declaran alerta naranja por fuertes lluvias en La Guajira

Luego de más de tres días de lluvias intensas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá las as autoridades en La Guajira declararon la alerta naranja ante la posibilidad de crecientes súbitas en los ríos Ranchería, Tapías, Jerez, Palomino, Cañaverales, Villanueva y El Molino, entre otros.



La creciente del río Tapias, ha generado desbordamiento y afectaciones en diferentes zonas rurales de Dibulla y Riohacha, en esta última produjo taponamiento parcial de la captación y turbiedades superiores a 3.000 NTU, lo que obligó la suspensión del servicio de agua potable, por más de ocho horas, afectando a más de 32.000 suscriptores.

“La planta tiene capacidad para tratar agua máximo hasta los 2.500 NTU, se salió de parámetro, no hubo forma de poder hacer el tratamiento y potabilizar esta agua”, sostuvo Willian García, el gerente de la empresa Asaa encargada de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.



En la madrugada de este lunes, la empresa comenzó la producción de agua potable, por lo que se espera que pasadas las horas del mediodía se supere esta emergencia y se normalice el servicio de acueducto.



En el caso de Dibulla 4 familias, tuvieron que ser evacuadas por la Defensa Civil, en el sector del Limoncito.



En la cuenca alta del río Ranchería, se produjo una avalancha, que se embalsó en la represa el Cercado, lo que permitió que no causara grandes afectaciones en las comunidades cercanas.



“Si esta obra no estuviera ahí, hoy no estuviéramos contando la historia”, aseguró el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de desastre departamental, Carlo Egurrola.

Siguen los controles

Por su parte la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) en su calidad de administrador de la presa, adelanta permanente monitoreo del comportamiento de la misma sin evidenciarse situaciones que generen riesgo como desbordamiento o fallas en la estructura física, tras alcanzar un incremento en su nivel de llenado de 98,69 por ciento.



Previa coordinación con las autoridades departamentales, se vienen realizando descargas controladas de agua hacia el rio Ranchería, por lo que se hace un llamado a la comunidad para que se mantengan las medidas de prevención pertinentes frente al aumento del caudal del afluente.



Sin embargo la ADR, ha anunciado que para recuperar el colchón de seguridad de rebose, van a aumentar la descarga controladamente pasando de 9,95 metros cúbicos por segundos a a 15 metros cúbicos por segundos a partir de las ocho de la mañana de este lunes y luego a 17 metros cúbicos por segundos a las dos de la tarde, dependiendo del resultado, situación que podría generar desbordamiento del río Ranchería e inundaciones en los barrios Villa Fátima y Arriba, de Riohacha, por lo que la comunidad ya fue advertida.



El Sistema de Alerta Temprana de Corpoguajira y de la Cruz Rojas, señala que las condiciones meteorológicas en el departamento seguirán muy inestables y peligrosas por la presencia de tres eventos en la región Caribe, la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), más un sistema de baja presión y por ultimo un frente frió, por lo que se espera hoy y gran parte de la semana continúen las precipitaciones de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas.​

Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha