Lluvias afectaron el puente festivo en el oriente de Caldas

21 de marzo 2017 , 08:36 a.m.

El puente festivo en el oriente de Caldas fue de San Pedro y no de San José, a juzgar por las afectaciones que dejaron las lluvias del fin de semana en esa región.



Las emergencias, sin embargo, no dejaron víctimas ni personas heridas. La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (Udeger) reportó daños sobre todo en las vías de la zona. No obstante, tres viviendas y un taller automotor en el área urbana de Manzanares también resultaron con afectaciones por un deslizamiento.



Las familias ya están censadas y se les está entregando la ayuda correspondiente, según informaron las autoridades. Esta está compuesta por kits de aseo y de vestir, así como tejas de zinc para la reparación de los techos.



La carretera que comunica a ese municipio con Marulanda, en el sector conocido como La Argentina, fue una de las que tuvieron que cerrar mientras se hizo el envío de maquinaria local o de los combos departamentales a cargo de la Secretaría de Infraestructura para intervenir. En el caso de esta vía, lo que se presentó fue una caída de rocas.



También hubo cierres en la carretera que conduce a Puerto Venus, corregimiento de Nariño (Antioquia), entre las jurisdicciones de Pensilvania y Samaná, más exactamente, en el punto de Sebastopol, y en el paso desde Filadelfia hasta Varsovia, uno de sus corregimientos.



“Tenemos muy buena comunicación con los alcaldes para atender de manera oportuna los derrumbes en las vías, tal y como se ha actuado en los últimos días con los combos de maquinaria, los cuales están ubicados de manera estratégica para operar de inmediato”, informó el director de la Udeger, Félix Giraldo.



