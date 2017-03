APP del aeropuerto de Pereira, 5 días de suspenso

La ‘novela’ de la Asociación Público Privada del aeropuerto Matecaña de Pereira no termina y como todo buen ‘culebrón’ ayer quedó en continuará.



¿El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, firmará el acta de inicio de obras para la remodelación del terminal aéreo con la firma CSS Constructores? ¿No lo firmará? ¿Por fin podrá resolver sus grandes dudas? ¿Alguien, por fin, lo ayudará? No se pierda el próximo capítulo en cinco días.



Literalmente, así, al estilo de la promoción de una telenovela, se puede anunciar lo que está sucediendo en este asunto, luego de que se descubrió que Odebrecht, la compañía brasileña que pagaba sobornos para quedarse con contratos o licitaciones en varios países del mundo, resultó ser el principal accionista del consorcio Ruta del

Sol II, del que CSS Constructores también hace parte.



Lo anterior explica la encrucijada que tiene el protagonista principal de esta historia, el alcalde de los pereiranos.



Ayer, luego de una reunión que sostuvo con líderes gremiales, Gallo confesó que aún no sabe si puede firmar la APP. “He solicitado conceptos de varios entes de control, Contraloría, Procuraduría, y no me han respondido”, se quejó y precisó que algunas entidades le han informado que no tienen competencia para pronunciarse, como la Personería de Pereira.



Incluso, le pidieron una opinión a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y ayer esperaban con ansiedad una carta de respuesta.

Con la esperanza de que alguna entidad finalmente le conteste, Gallo dijo que se tomará los cinco días que tiene de plazo antes de la firma del acta de inicio de obras.



Sin embargo, el alcalde se debate en esa incertidumbre desde hace varias semanas. En declaraciones pasadas a este medio, afirmó que “el Gobierno Nacional debe responder qué va a pasar con los socios que tiene Odebrecht en los distintos lugares del país...”.



Sería la peor APP



La trama de la APP llegó a un punto alto este fin de semana cuando entró a escena un actor que no estaba en los libretos e hizo serias críticas a ese modelo para la ejecución de las obras del llamado lado tierra del aeropuerto. El analista económico

Aurelio Suárez, aseveró el sábado pasado que la concesión del aeropuerto Matecaña con el ganador de la APP “sería la peor del país”.



Suárez afirmó que, según datos de Fedesarrollo, mientras en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, el concesionario transfiere el 46,16 por ciento de los ingresos brutos anuales, en Cali el 41,01, en San Andrés el 21 (...), en Pereira transferirán el 10,82 por ciento.



El exdiputado de Risaralda remató diciendo que esta APP no es necesaria gracias a la rentabilidad del aeropuerto Matecaña, que deja 14 mil millones de pesos en excedentes para el Municipio.



Sin aludir directamente a este antagonista de última hora, el alcalde de Pereira aseveró que lo de las transferencias que recibirá la administración municipal, es uno de los “cinco mitos” que hay con respecto a la APP.



“No es cierto, además, que el Municipio no va a recibir ingresos por eso. Vamos a recibir no solamente los mismos ingresos, sino que está calculado mucho más”, resaltó Gallo.



No obstante, es justo decir que Suárez nunca dijo que el consorcio no transferirá nada.



Hay que esperar entonces que el alcalde de Pereira se tome los cinco días para decidir si firma o no la APP. La novela continúa.

