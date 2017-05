Victoria's Secret y Nike, entre marcas preferidas de millenials

Los millennials están llegando a sus años de mayor gasto y la generación Z no está muy lejos, lo que lleva a las marcas a competir por el favor de los consumidores jóvenes. Hasta ahora, las empresas que hacen el mejor trabajo son Victoria's Secret, Sephora y Nike, según un informe de Conde Nast Inc. y Goldman Sachs Group Inc.

Las tres se ubicaron al tope de un estudio que midió la popularidad de las marcas entre los compradores estadounidenses mas jóvenes. Un factor clave para el éxito de las empresas es su presencia online, determinaron los investigadores. Entre los hombres, Amazon.com fue elegida como firma minorista favorita en todas las categorías y fue la mejor aplicación de compras para las mujeres.



"Los consumidores de la próxima generación nacieron con el teléfono en la mano, son adictos a la tecnología y esperan eficiencia e inmediatez en todo lo que hacen", dijo en un correo electrónico Pamela Drucker Mann, directora de marketing de Conde Nast. "Observar lo que hacen es como una vista previa del total de los compradores". Las empresas se esfuerzan cada vez para facilitar la compra online. Eso resultará útil a los nuevos compradores, ya que más de un tercio de las compras de ropa en Estados Unidos se hace online, según el estudio, que analizó las tendencias en las categorías de moda, venta al por menor y belleza sobre la base de una muestra nacional de 2.345 consumidores estadounidenses de entre 13 y 34 años.



Los minoristas tradicionales promocionan su actividad de comercio electrónico siempre que pueden. La empresa matriz de Victoria's Secret, L Brands Inc., plante el tema "online" 12 veces durante la conferencia telefónica de ganancias de febrero.



Lululemon Athletica Inc., que ocupa el octavo lugar en la lista, dijo que el fortalecimiento de su negocio online es una prioridad para los próximos meses. "Vamos a seguir ejecutando las estrategias inmediatas y a largo plazo para acelerar el crecimiento de nuestro comercio electrónico", dijo el máximo responsable Laurent Potdevin en una conferencia telefónica sobre ganancias el mes pasado. Eso comprenderá la ampliación del inventario de productos online y el lanzamiento de una nueva aplicación para móviles, agregó.



En cuanto a Amazon, el gigante del comercio electrónico fue la marca más popular del estudio, ubicándose entre las 10 primeras en todas las categorías de

moda.



