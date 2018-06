Un plato: Chichería Demente

Vamos por orden. Lo primero que hay que decir –y celebrar– es que Demente apostó por una zona diferente a las de siempre: optó por una casa esquinera de los años veinte (una de las casas-fincas del viejo Chapinero) en la calle 69 con carrera 15, abajo de la avenida Caracas.

Eso, palabras más, palabras menos, quiere decir que evitan arruinarse con un arriendo millonario, que no van por las modas y que la comida es la gran protagonista. Lo segundo, adaptaron la casa de tal manera –techos bien altos y cocina abierta en el medio– que con amplitud podrán atender a casi 400 personas al tiempo. O sea, un lugar informal para grandes grupos (¡y bravas celebraciones!).

Y lo tercero, diseñaron una carta casera y asequible, a partir de platos generosos y gustosos.

Plato de costilla de res. Foto: Juan Manuel Vargas/ CEET Plato fuerte del restaurante Chichería Demente. Foto: Juan Manuel Vargas/ CEET Plato del restaurante Chichería Demente. Foto: Juan Manuel Vargas/ CEET Demente apostó por una zona diferente a las de siempre: optó por una casa esquinera de los años veinte en la calle 69 con carrera 15. Foto: Juan Manuel Vargas/ CEET

Vamos pues al ’golpe‘ que aquí, por fortuna, propone otro concepto, digamos rústico.

Antes que otra cosa, destacar las cuatro ofertas de menús del día (a $ 25.000, con jugo y postre) que son de campeonato:

Sobrebarriga (¡estupendos cortes en su punto!). Costilla de res (¡bien jugosa, sobre arroz!). El guiso de gallina en leche de coco (¡tremendo!). Chili de tres fríjoles (¡sabroso, pero pesado!).

De las entradas recomiendo: la mazorca frita (con alioli y sal de tomate), $ 14.000; las empanadas de plátano (con manzana y queso en el relleno) $ 14.000, y el hash de papa nativa (una ralladura de papa frita con aguacate y hogao de chiles), $ 14.000.

De los fuertes: la gallinita asada (en la que predomina el golpe de achiote), $ 32.000; el cordero roast beef (con una robusta salsa de chiles y suero), $ 28.000; el conejo jerk (picante al estilo jamaiquino), $ 30.000; el corte de res (con mantequilla de ajo negro), $ 38.000, y el corte de cerdo (con una piña picante encurtida), $ 32.000.



Los postres, aunque de buen sabor, carecen de cualquier tipo de delicadeza, como el budín de plátano maduro.



Debo decir que me gustó Demente, más allá de que los muchachos del servicio –que son queridísimos– vivan tan despistados.



Me gustó, porque sus precios son razonables sin ser regalados.



Me gustó, muy a pesar de que no hay un gran esfuerzo en la emplatada porque, queda claro, lo que prima es el sabor.



Me gustó porque la gran pretensión de Demente es servir platos sabrosos a partir de un producto orgánico notable.



Me gustó, por el apoyo a los proveedores artesanales.



Su comida está bien en general, es real, tiene trabajo y son muy pocas las cosas que no sorprenden.



¡Y sí, venden buena chicha! Chichería DementeCalle 69 n.° 15-08, Bogotá. Cel.: 301 6748301

Mauricio Silva

Revista Carrusel@msilvaazul