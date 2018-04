Las estrías también son para lucirlas sin complejos

Cada día son más las mujeres que renuncian a los complejos que causan las estrías.



Si bien estas marcas en la piel son un motivo frecuente para evitar el uso de vestidos de baño, shorts y cualquier otra prenda que las deje al descubierto, en las redes sociales circulan campañas que predican que el mejor tratamiento es tener la valentía de aceptarlas.

En enero del 2017, la modelo norteamericana Chrissy Teigen publicó una foto de sus estrías en su cuenta de Twitter y, aunque no era la primera vez que se mostraba así en sus redes sociales, desencadenó una ola de comentarios positivos. A finales de ese mismo año, modelos y actrices colombianas como Valentina Lizcano, Yuriko Londoño y Elianis Garrido se atrevieron a hacer lo mismo en Instagram como parte de la campaña #YaNoMeDaPenaMostrarMisEstrias, de la bloguera de moda Celín Giraldo.



Desde entonces, cientos de mujeres en el país han compartido imágenes de sus cicatrices como un ejercicio de amor propio. Aceptar las estrías no solo es la decisión más sensata, sino que es casi obligatoria, ya que, como explica Alejandro Rada Cassab, especialista en medicina estética, existen múltiples métodos para prevenir y combatir estas ‘imperfecciones’ (por ejemplo, la tecnología láser), pero “jamás se promete una mejoría total”.



Por esta razón, antes de acudir a un tratamiento –sea con productos tópicos o con procedimientos estéticos–, hay que ser consciente de que estas grietas no van a desaparecer en un ciento por ciento, y esto no tiene por qué convertirse en una fuente de inseguridad o baja autoestima.

¿Por qué se producen?

Katherine Cristancho, médica especialista en estética, explica que las estrías aparecen por una ruptura en las fibras de colágeno y elastina cuando hay un estiramiento de las capas medias e internas de la piel. Estas rupturas se pueden dar por factores genéticos, fluctuaciones en el peso corporal, el ejercicio excesivo, el embarazo o el crecimiento –especialmente durante la adolescencia–.



Cristancho añade que otras causas pueden ser trastornos hormonales y patologías como la ascitis (acumulación de líquido en la cavidad abdominal) o el síndrome de Cushing, que ocurre cuando hay niveles excesivos de la hormona cortisol, y esto produce, entre otros síntomas, un almacenamiento exagerado de grasa en la parte superior del cuerpo.



Cuando las estrías comienzan a hacerse visibles tienen un color rojizo que se debe a que aún hay riego sanguíneo. De acuerdo con la médica dermatóloga María Bernarda Durango, en esta etapa todavía hay posibilidad de revertir el daño con aceites, cremas y exfoliantes. Pero con el paso del tiempo, las estrías se tornan blanquecinas, y la única forma de mejorar su apariencia es recurrir a tratamientos estéticos.

¿Cómo prevenirlas?

Para aumentar la elasticidad de la piel y, por ende, evitar la aparición de estrías, es fundamental hidratarse y alimentarse adecuadamente. “El cuidado de la piel debe empezar de adentro hacia afuera, incluyendo todas las vitaminas en la alimentación y tomando de seis a ocho vasos diarios”, afirma Cristancho.



Por esta razón, Alejandro Rada Cassab sugiere tomar jugos y batidos con antioxidantes, especialmente a las mujeres en embarazo. También recomienda el jugo de naranja, rico en vitamina C; el jugo de zanahoria, rico en betacarotenos, y el jugo de uva isabelina, que tiene un alto contenido de resveratrol.Humectar la piel todos los días, tratar de mantener un peso estable y controlar la intensidad del entrenamiento físico también son factores claves a la hora de evitar las estrías.

Opciones para tratarlas

Alejandro Rada advierte que “la crema ideal para tratar las estrías no existe”, y “lo mejor es utilizar varios productos”. El experto aconseja exfoliar la zona afectada con compuestos que incluyan microperlas, canela, semillas de arroz, gránulos de albaricoque o gránulos de café. Estos se aplican en la ducha, con masajes circulares y usando un guante de crin.



La exfoliación, aclara Rada, debe hacerse máximo una vez por semana. Luego se debe lubricar la piel, ya sea con aceite de coco, aceite de almendras, emulsiones humectantes u otros productos que se encuentran en el mercado. Cuando las estrías ya se han tornado blancas se puede optar por procedimientos estéticos, que generalmente se realizan en una o dos sesiones por semana y con los cuales se puede obtener una mejoría de entre 30 y 80 por ciento. La especialista Katherine Cristancho señala algunos de estos procedimientos: los peeling químicos, que consisten en la aplicación de ácidos para regenerar las fibras de colágeno y elastina; la microdermoabrasión, que utiliza fibras de diamante; la carboxiterapia, que es la aplicación subcutánea de dióxido de carbono, y los láseres, que eliminan el tejido de la cicatriz y promueven la regeneración de la piel.



A la hora de escoger el método para tratar las estrías se deben tener en cuenta aspectos como el concepto médico, el presupuesto y qué tan recientes son las cicatrices. Pero el primer paso es reconciliarse con ellas. De lo contrario, es poco probable que los resultados lo dejen satisfecho.



JIMENA PATIÑO BONZA

​@jimenapb

REDACCIÓN CARRUSEL