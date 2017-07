Tres formas de esculpir el cuerpo

No son procedimientos mágicos; tampoco están diseñados para perder peso, pero son una alternativa real a la obsesión que tienen algunas mujeres con los gorditos localizados, esas adiposidades que se ubican en partes del cuerpo como el abdomen, zona baja de los glúteos, brazos, espalda, flancos, muslos y papada, y que ni el ejercicio continuo ni el régimen alimenticio más saludable logran eliminar.



Hablamos de tratamientos ideales para personas que quieren cambios en su figura con procedimientos no invasivos (sin inyecciones ni bisturí), porque no quieren someterse a los riesgos de una intervención quirúrgica ni quieren pasar por las exigencias de un posoperatorio. ¿Más ventajas? No generan incapacidad. Eso sí, tenga en cuenta que mantener los resultados dependerá de la dieta y el deporte.

Maximus + LIPOSONIX: Para diluir y barrer la grasa

Maximus es un equipo que combina bioestimulación con radiofrecuencia. La primera es un tipo de energía que hace que se reafirme el músculo: trabaja tanto el superficial como el profundo. La radiofrecuencia, que en este caso es termorradiofrecuencia, aumenta la producción de colágeno, pero también calienta el tejido graso para ayudar a su disolución.



Cuántas sesiones se requieren: Para reafirmar, entre 5 y 10 sesiones de 45 minutos a una hora. Los resultados se ven a la semana siguiente del procedimiento.



Está contraindicado en: Embarazadas y personas con prótesis metálicas cerca de la zona a tratar, o con marcapasos.



El Liposonix es un ultrasonido de barrido. Funciona como lo hace el ultrasonido de un ecógrafo, que alcanza a mostrar zonas de la piel o el tejido más profundo. La diferencia es que es focalizado y de barrido: envía ondas que diluyen la grasa.



Cómo funciona: El equipo ayuda a diluir un centímetro de profundidad de la capa del tejido adiposo en cada sesión (se necesitan de 1 a 3), que dura entre 30 minutos y una hora.



Resultados: Depende del tamaño del cúmulo adiposo; se pueden reducir hasta 6 cm, por ejemplo de la cintura, en una sola sesión. Si se combinan los dos equipos, los resultados serán más evidentes. No es apto para personas con marcapasos ni embarazadas.Dónde saber más: Alejandro Rada Cassab, médico especialista en medicina estética. PBX: 620 20 81.

Producción: Carolina Baquero. Modelo: Pamela Díaz, Plus Fashion Agency. Foto: Juan Manuel Vargas

Accent Prime: Remodelación completa

En qué consiste: Es un equipo de remodelación corporal que con una combinación de ultrasonidos y radiofrecuencia de última generación reduce celulitis, tensa la piel flácida y disminuye el contorno corporal. Tiene una pieza especial para eliminar la papada y trabajar el contorno del rostro.



Cómo funciona: Lo que hace es elevar la temperatura a 42 grados y destruir y liberar el componente graso de la célula. A medida que disminuye el depósito de grasa, la radiofrecuencia estimula la producción de colágeno y elastina y genera un tensado para que la piel se vea más firme.



Resultados: Disminución de la adiposidad localizada y del contorno corporal; produce mejoría en el tensado de la piel. Funciona en abdomen, muslos, espalda, papada y debajo de los glúteos. En zonas donde hay celulitis mejora la textura de la piel, disminuye el líquido retenido, trata los nódulos celulíticos y reduce la circunferencia corporal.



Plus: La pieza de radiofrecuencia trata líneas de expresión y arrugas, así como la piel flácida del rostro.



Cuántas sesiones se requieren: Depende de cada persona. Se ofrecen paquetes de 4 y 8 sesiones; a partir de la tercera se ven cambios como la reducción de la adiposidad; mejoría en las zonas con celulitis y flacidez y disminución del volumen de grasa en la papada. La sesión dura 40 minutos en áreas de 20 a 30 cm (abdomen, flancos, muslos). Y en más pequeñas (brazos), 20 minutos.



Para mejores resultados: Se debe complementar con un plan nutricional y ejercicio.



Cuánto cuesta: El paquete de 4 sesiones, 1.600.000 pesos.

Está contraindicado en: Embarazadas, personas con infecciones activas en la piel, con marcapasos o prótesis metálicas (para reemplazo de cadera o de fémur, por ejemplo), inmunosuprimidas e hipertensas. Dónde saber más: Luz Marina Díaz, médica especialista en antiaging. PBX: +1 656 6460.

Coolsculpting: Congelar y eliminar

El aplicador succiona el tejido adiposo y ejerce un enfriamiento controlado. Después se masajea la zona tratada para reacomodar la pie Foto: Diego Santacruz

Qué es: En los años 70, un grupo de científicos observó que a los niños que comían paletas de hielo se les formaban una especie de hoyuelos en las mejillas, fenómeno conocido como paniculitis de paleta helada. Con esto se comprobó que la exposición excesiva al frío ayudaba a reducir y eliminar de manera natural las células adiposas en el cuerpo. Cuarenta años después, los doctores Dieter Manstein y R. Rox Anderson, del Centro Wellman de Fotomedicina en el Hospital General de Massachusetts, EE. UU., descubrieron y patentaron un procedimiento que trabaja las adiposidades a base de enfriamiento.



En qué consiste: Se usan paneles especiales y una cobertura de gel protector que ayudan en el enfriamiento controlado de las células adiposas hasta que se cristalicen y se eliminen de forma natural del cuerpo.



Cómo funciona: El aplicador succiona el tejido adiposo y ejerce un enfriamiento controlado. Después se masajea la zona tratada para reacomodar la piel.



Para mejores resultados: Se debe complementar con buenos hábitos nutricionales y el uso, en algunas ocasiones, de fajas que ayudan a mantener la piel en su sitio.



Cuántas sesiones se requieren: Una. Los cambios se observan de manera progresiva en los siguientes tres meses.



El plus: No tiene el riesgo de causar necrosis en la zona circundante al tratamiento porque trata de forma selectiva las células grasas. Varias partes del cuerpo se pueden tratar el mismo día.



Cuánto cuesta: 3.000.000 de pesos, en promedio. Todo depende de las áreas a tratar.

Está contraindicado en: Mujeres que estén lactando y personas con hipersensibilidad al frío y enfermedades como urticaria o colagenosis. No es un tratamiento para tratar la obesidad, porque no está diseñado para perder peso.



Dónde saber más: Jorge Andrés Afanador, cirujano plástico. Tel. (+1) 400 6600, Bogotá.





