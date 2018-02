Estos son los tatuajes que serán tendencia en el 2018

Después de tatuarse

1.Mantenga su cuerpo lo más limpio posible. Evite alcohol, cigarrillo, comidas grasosas y picantes, especialmente si no sabe cómo cicatriza su cuerpo, ya que este tipo de sustancias pueden dilatar los vasos sanguíneos, lo que afecta la cicatrización de la piel.



2.Evite a toda costa el sol (ya que puede aclarar la piel) y no se bañe en aguas de mar o río hasta que la cicatrización sea completa para evitar infectar la herida.



3.Procure lavarse el tatuaje con agua a temperatura ambiente, sin arrancar en ningún momento la costra que se va formando en la herida. Deje que, al lavarse con suavidad, la costra se caiga por su propia cuenta.



4.Evite hacer ejercicio hasta que cicatrice completamente su tatuaje. Por un lado, el sudor puede infectar su herida; por el otro, el estiramiento y contracción de la piel pueden desgarrar la herida, y las líneas de tinta pueden quedar deformadas.



5.Es normal que el tatuaje empiece a picar, pero no se rasque por ningún motivo. En cambio, póngase crema hidratante y cicatrizante tres veces al día durante, aproximadamente, una semana y media.



Evite el agua caliente, ya que abre los poros y puede difuminar la tinta del tatuaje.

‘Old school’ - JUAN GABRIEL GUARÍN

La plastilina, el dibujo y la pintura llevaron a Juan Gabriel Guarín (Bucaramanga, 1988) a ser lo que es hoy: un tatuador que lleva seis años dejando su marca en el estilo old school (vieja escuela), el referente primario de cualquier tatuaje. Se trata de un estilo estadounidense considerado el inicio de la historia moderna del tatuaje. Caracterizados por usar iconografías como el corazón, la espada, el águila, el cuchillo y la rosa con espinas, su paleta de colores es simple. Drops, como se lo conoce a Guarín, considera que hay tatuajes emocionales y profundos, y otros que deben ser reconocidos como accesorios sin mayor trascendencia.



Puede hacérselo en: Hand Made (calle 140 n.° 16A-10, Bogotá).

Neotradicional - FRIDA SEDGWICK

Era su destino, dice. Desde los 17 años, Frida Sedgwick (Bogotá, 1992) empezó a observar de cerca, literalmente, cómo una aguja formaba maravillas en el cuerpo humano. Hoy está convencida de que el tatuaje es una forma para que las personas se enfrenten a sus miedos. “Como estamos en constante evolución, el tatuaje nos arraiga, nos mantiene en un estado físico eterno”. Sedgwick trabaja sobre todo el estilo neotradicional, ya que fue su escuela más grande. Es una vertiente del tradicional estadounidense cuya paleta de colores incluye pasteles y neones y combina líneas gruesas y delgadas. Además, usa una iconografía más exagerada.

Puede hacérselo en: Bogotá y Medellín. Contacto: 3175610865.

Con saturación de color - CARLOX ANGARITA

“El tatuaje está cobrando una dimensión cada vez más artística; ya no es algo de nosotros y los músicos”, comenta Carlox Angarita, uno de los exponentes de este arte en Colombia. Especializado en realismo con saturación de color, que consiste en plasmar imágenes reales por medio del manejo de los tonos de los colores, Carlox viaja por el continente dictando conferencias y ofreciendo citas a nivel internacional.

Puede hacerse uno en: centro comercial Los Héroes, (autopista Norte con calle 79), local 16, en Bogotá.

En blanco y negro - JUAN PABLO QUINTERO

“Vengo de una ciudad muy conservadora, Manizales, y ahí buscaba ser distinto a todos en esa época. El tatuaje fue mi forma de ser diferente”. Así cuenta la experiencia de dedicarse a este oficio Juan Pablo Quintero (Manizales, 1979), conocido como Juan Pajo. Desde los 15 años, cuando empezó a aprender, no ha parado: 23 años después, sus agujas han pasado por pieles como la de J Balvin y se han posado en la tendencia del fotorrealismo, especialmente en blanco y negro.

Puede hacerse uno en: Opus Magnum (carrera 80 n.° 36-167, Medellín).

‘Singleneedle’ - FARID HADECHINI

“Los tatuajes no tienen que ser grandes ni ‘rudos’ para verse bien”, dice Farid Hadechini (Barranquilla, 1985), diseñador gráfico de profesión, quien desde hace tres años se dedica de lleno al mundo de la tinta en piel usando el estilo del singleneedle. Esta técnica consiste en usar solamente una aguja para insertar la tinta debajo de la piel, lo que permite una línea sutil, fina y una manipulación de detalles muy pequeños. Además, la cicatrización es más rápida de lo que normalmente se espera en tatuajes de otros estilos, que se hacen con máquinas de más de dos agujas. “Un tatuaje demasiado grande y grueso es difícil de combinar con el resto de las prendas o complementos que llevamos en el cuerpo. El de línea fina es más fácil de llevar”, afirma Hadechini.



Para reservar una cita en Bogotá: vía Instagram, @mar_negro_estudio



MARU LOMBARDO

EL TIEMPO @puntoyseacabo