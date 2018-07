Un plato: Emilia Grace

Hace 10 años (2008), el chef Daniel Castaño y su socio, Camilo Giraldo, abrieron un restaurante italiano no tan clásico –italiano contemporáneo, mejor– que, entre otras cosas, aportó decididamente a la buena fama gastronómica que hoy tiene la zona G en Bogotá: Emilia Romagna.

Su clave: la simpleza en cualquier combinación. Y su resultado: el realce del sabor.

A finales del año pasado, por varias razones –todas alejadas de los fogones–, cerraron sus puertas en la calle 69 y, de unos meses para acá, decidieron mover su local unas cuadras al sur, en la calle 65, con varios cambios.



El primer gran cambio, su nombre: ahora se llama Emilia Grace. El segundo, modificaciones a su carta: pasaron de una oferta puramente italiana a un menú que ellos mismos han denominado “italo-americano”. Y el tercero, el local: mucho más casual que el anterior.



Castaño y Giraldo –también dueños, autores y responsables de las pizzerías Julia, del bar Gordo, del ramen-bar Tomodachi, del japonés Kimi Izakaya, del griego Lorenzo (todos en Bogotá) y del italiano Vera (en Cartagena)– conservaron en la carta algunos platos de la vieja Emilia (como su famosa saltimbocca) y recrearon la mayoría para el nuevo proyecto.

Todas las pastas son hechas en el mismo restaurante. Foto: Juan Manuel Vargas/ CEET Entrada del restaurante Emilia Grace. Foto: Juan Manuel Vargas/ CEET Plato del restaurante de Emilia Grace. Foto: Juan Manuel Vargas/ CEET Prochetta, plato fuerte del restaurante. Foto: Juan Manuel Vargas/ CEET