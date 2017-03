"Todas las personas venimos de una mujer negra de África": Residente

Una prueba de ADN para identificar sus raíces ancestrales llevó al rapero puertorriqueño Residente a realizar un viaje por cuatro continentes en el que conectó con sus antecesores a través de la música, un recorrido narrado al milímetro en su más reciente propuesta: un documental cinematográfico.



"A pesar de que yo tenía la barrera del idioma -en los países que recorre el documental-, el idioma universal de la música era capaz de conectarme con todo el mundo", afirmó hoy en una entrevista con Efe René Pérez Joglar, nombre real del artista que se encuentra en el festival estadounidense South by Southwest (SXSW) presentando en primicia este proyecto.



Este documental, que fue grabado durante dos años, lleva al protagonista y director de la pieza a distintas regiones de Siberia, el Cáucaso, China, África Occidental, España, Inglaterra y Puerto Rico, dentro de una aventura global que sigue los pasos de sus antepasados.



"Todos los destinos me impactaron poderosamente de una forma u otra", comentó Residente, que dice estar fascinado por haber visto a gente en África "que no tiene ni agua" bailando feliz y bregando por su situación o por encontrarse en medio de una guerra, cuando pasó dos semanas y media en Armenia, país en conflicto con Azerbaiyán en el momento de la grabación.



La película, presentada estos días en el festival que se celebra en Austin (Texas), es una reflexión introspectiva del artista que revela además cómo pasó de ser un estudiante de arte con problemas de atención a convertirse en el fundador del grupo más influyente de Latinoamérica, Calle 13, que dejó a un lado para este proyecto.



Durante la confección de 'Residente', nombre de la obra, el rapero conoció a numerosas personas con talento musical de todo el mundo y les hizo partícipes de su más reciente álbum, que saldrá a la venta a finales de mes, según confirmó el propio artista. 'Somos anormales', canción lanzada en enero de este año, es la primera que el artista compuso durante su trayecto y plantea el hecho de que la normalidad no existe y que se implementa a menudo con la intención de encasillar a la gente dentro de unos cánones predeterminados.



"Si hay algo que todos tenemos en común es que somos diferentes", apuntó el cantante. "Todas las personas, incluso los racistas, venimos de una mujer negra de África", señaló el cantante, que lamentó que Estados Unidos tenga como presidente a una persona de este tipo.



El artista latino más laureado de todos los tiempos, ganador de 25 Grammy Latino, aseguró que después de elaborar esta pieza le tomó "mucho más respeto" al poder de la palabra, que dice "es la herramienta más fuerte que tenemos y no todo el mundo la usa".



Residente consideró que es importante hacer accesible este documental lo antes posible, por lo que se encuentra en pleno proceso de negociación con iTunes y Netflix para que su obra llegue al máximo número de personas posibles.



El SXSW reúne hasta el 19 de marzo en las calles y escenarios de Austin a artistas, emprendedores, representantes, directores de cine y cazatalentos de todo el mundo que se dan cita ininterrumpidamente desde 1987 en la capital de Texas, en un festival que reúne a 300.000 personas.



EFE