Un plato: Etéreo

El nombre es un poco raro porque lo etéreo, en el más estricto sentido de la palabra, es lo perteneciente o relativo al éter. Y en cuanto a lo figurativo, es todo aquello que es vaporoso, vago o poco concreto. Ya en el sentido poético de la palabra, etéreo puede referirse al cielo.

Digo que es raro porque el local, que es imponente e impactante –y muy concreto–, ni sirve éter, ni es vaporoso, ni es vago, ni es sutil. Lo que sí sucede es que está colgado en las alturas de Medellín (en la loma donde está el Mall Platinum), y quiero creer que es por eso que le pusieron ese nombre: relativo al cielo.



Exactamente lo mismo podría decir de la comida, que finalmente es lo que aquí, en esta columna, interesa. En el más estricto sentido de la palabra, sus platos no son volátiles ni abstractos, por el contrario, la comida de este buen restaurante (porque es un buen restaurante) tiene mucho sabor, mucho carácter, mucho poder.



Y ojo que no se trata de un señalamiento peyorativo. Simplemente me parece curioso que el restaurante más atrevido de la ciudad, que le apostó a una cocina de autor llena de información, que es hoy, tal vez, lo único diferente a la gran oferta paisa, se llame así.



Pues fíjese que no. Etéreo no vende aire (o aires y espumas y esas cosas). Etéreo ofrece comida real, bien elaborada y soportada en una concienzuda mezcla de muchos ingredientes (tanto que, incluso, algunas veces se les va la mano).

Chocolate. Foto: Cortesía del restaurante. Dúo de mar. Foto: Cortesía del restaurante. Tocineta Etéreo Foto: Cortesía del restaurante.

Por eso digo que está lejos de ser etéreo. Porque los chefs, dos jóvenes talentosos, se pusieron en la tarea de decir muchas cosas en sus platos y el resultado es un concepto desbordante. Nada se le parece.



O que me expliquen cómo es que estos platos, con sus combinaciones y sus técnicas, que comí con enorme gusto, son etéreos.



De las entradas:

* Tiradito con leche de tigre de lulo, vidrio de fresa y mango, polvo de maní rojo y aceite verde.

* Pulpo salteado en mantequilla avellanada, perlas de tapioca suflada y tinta negra.

De los fuertes:

* Costilla glaseada en reducción de cerveza negra, flan de plátano calado, espárragos, puré de maíz y ralladura de limón (¡poderosa!).

* Carrillera (cachete) de cerdo cocinada en vino tinto, arroz cremoso aromatizado con pasta de trufa negra, arroz y quinua suflada (repleta de sabor).

* Lomito de cerdo al horno con raviolis rellenos de camarones al ajillo, salsa de tomates y té (¡exquisito!).

* Langostinos salteados en mantequilla avellanada, pesca en costra de coco y panko, cidra en tempura, puré de guayaba y bisque de langostinos (rico, pero excesivo y hay sabores que tapan a otros).

* Lomo de res en mantequilla especiada con puré de maní criollo, chorizo de la casa, queso Paipa a la plancha, alcachofa confitada y papa balín (también lo tapan los sabores).



A ver, de nuevo, Etéreo es un bar-restaurante muy agradable, muy bonito y muy sabroso, en todo sentido. Elevado, sí, porque está arriba en las lomas de la ciudad. Pero no es ni remotamente ligero. Es lo opuesto: está lleno de carácter, es atrevido, es diferente, es enérgico y es valiente. Y rico (cuando no se les va la mano en creatividad).



Etéreo

Carrera 25 N.° 1A Sur-155.

Mall Platinum, Medellín.



Mauricio Silva G.

Para CARRUSEL

@msilvaazul