Regresa ‘Eva Boulevard’, el evento para celebrar a las madres

Se acerca el Día de las Madres, y con él, la búsqueda del regalo perfecto, una tarea que puede tomar largas y agotadoras jornadas en los centros comerciales. Sin embargo, del 3 al 6 de mayo, el obsequio ideal para mamá se podrá encontrar al aire libre en la feria Eva Boulevard, en Bogotá.



En su tercera edición, el evento reunirá a negocios jóvenes y mujeres emprendedoras en el Parque de la 93 y Park 94, para dar a conocer sus productos de bisutería, moda y diseño. Adicionalmente, la feria tendrá un espacio dedicado a charlas de emprendimiento y presentaciones musicales en la plataforma Eva Talk & Music.

La programación incluye dos conversatorios con Natalia Ponce de León, los días sábado 5 y domingo 6 de mayo. En estos, Natalia Ponce hablará con el público acerca del empoderamiento femenino, su experiencia de vida y su mensaje para los jóvenes: “Que no dejen de soñar, que de verdad se amen por lo que son, porque si no hay amor propio no creo que haya amor por nada en la vida” dice.



La feria también contará con zonas de entretenimiento, test drive de vehículos y stands de marcas especializadas para hombres y niños. Además, un porcentaje de los patrocinios y de lo recaudado con las ventas se destinará a la Fundación Natalia Ponce de León, para contribuir a su labor de defensa y protección de los derechos de las víctimas de ataques con agentes químicos.



Eva Boulevard tendrá entrada libre y abrirá a partir de las 10 a. m. Estas son algunas de las presentaciones y conferencias que tendrán lugar en la feria:



Jueves 3 de mayo

01:00 p. m. Presentación del saxofonista Juan David Campo

06:00 p. m. Conversatorio Merakiu “Cómo ser una emprendedora exitosa siguiendo tu pasión y tu corazón”. Invitada: Karim Raymond



Viernes 4 de mayo

01:00 p. m. Presentación del saxofonista Juan David Campo

06:00 p. m. Charla sobre el amor con Ángela Gómez

19:00 p.m. Show musical



Sábado 5 de mayo

11:00 a.m. Clase de entrenamiento funcional con Tribu 6

12:00 m Charla de nutrición infantil

13:00 p.m. Presentación de la cantante Pilar Cabrera

16:00 p.m. Conversación con Natalia Ponce de León

17:00 p.m. Danza y charla “Qué significa ser mujer en el Nuevo Milenio” con Antonina Canal



Domingo 6 de mayo

11:00 a.m. Clase de entrenamiento funcional con Tribu 6

12:00 m Charla sobre hábitos saludables con Mishmash Ladies

13:00 p.m. Presentación del saxofonista Juan David Campo

16:00 p.m. Conversación con Natalia Ponce de León

17:00 p.m. Charla “El poder de ser auténtico” con Alexandra Santos



REDACCIÓN CARRUSEL