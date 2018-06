Un regalo para él

Cortesía de las marcas

1 kit de Oriflame que contiene, entre otros, 1 fragancia Be The Legend Eau de Toilette, 1 cinturón Gotham, en cuero sintético, aleación de zinc y hierro chapado de metal, 1 fragancia Glacier Eau The Toilette, 1 desodorante antitranspirante en rollon Happydisiac Man. 1 NFMR gel de ducha y sham. 1 neceser Ritzy en algodón y poliéster. 1 crema hidratante calmante para piel sensible North For Men. 1 fragancia Venture Beyond Eau The Toilette. 1 fragancia North For Men Rescue.