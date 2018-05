Primero yo, después ellos

09 de mayo 2018 , 10:47 a.m.

09 de mayo 2018 , 10:47 a.m.

Si eres madre, y además trabajadora, probablemente te has sentido así: una especie de bomba a punto de estallar donde se mezclan los dolores de espalda, de cabeza, la culpa, el estrés, la rabia y la tristeza. Síntomas típicos de la vida moderna y de las mujeres que por necesidad o por elección han decidido apostarle a su vida profesional tanto como a la crianza de sus hijos. Pero no nos engañemos, ambas cosas juntas resultan realmente agotadoras.

Los síntomas que describimos antes se manifiestan cuando vamos dejando de lado nuestra vida. Desaparece la persona que somos para dar paso solo a la madre y a la trabajadora. Nos desdibujamos y obviamos la importancia de cuidar de nosotras mismas para poder cuidar de los demás. En otras palabras, faltamos a lo que muchos especialistas en family coaching describen como el primer mandamiento de la inteligencia emocional: el autocuidado.



La OMS describe el autocuidado como toda acción deliberada que individuos, miembros de las familias y de la comunidad deben poner en práctica para mantenerse en un estado de buena salud tanto física como emocional y mental. De hecho, desde el 2006, el autocuidado, dice la OMS, es la estrategia clave en la promoción de la salud y en la prevención de todo tipo de enfermedades. En términos evolutivos, se trata de un mecanismo que garantiza la perpetuidad de la especie humana, y de ahí su importancia.



Cuando somos presa del cansancio resulta más complicado atender las necesidades de nuestros hijos. Las emociones dañinas nos van minando y pueden manifestarse en forma de episodios de falta de tolerancia que, a la larga, también afectan a los niños. Si las madres no se cuidan, tampoco pueden enseñar a los suyos a hacerlo. No pueden protegerlos ni mucho menos ayudarlos a que aprendan a protegerse.



En el plano físico, algunos ejemplos de autocuidado tienen que ver con una dieta balanceada, mantener en su justa medida los niveles de azúcar y la práctica de ejercicio al menos 30 minutos durante 5 días a la semana. También es importante dormir de 6 a 8 horas diarias. Pero, ¿cómo hago para organizarme si nunca tengo tiempo para nada?



Esa es la gran pregunta que siempre asalta a las madres. La buena noticia es que no se trata de añadir más estrés a la vida diaria. Hay fórmulas sencillas y prácticas. Un ejemplo: poner la alarma del celular cada dos o tres horas para que nos avise que es el momento de hacer una pausa. Esto incluye respirar, hacer visualizaciones del ‘happy place’ o lugar que nos remita a un momento feliz, tomar un café o simplemente hacer una llamada que nos distraiga un poco.

Tiempo para ti

Estas son algunas herramientas que te ayudarán a poner en práctica el autocuidado:

- Lo primero es hacer una evaluación interna. ¿Cómo te sientes? ¿Ansiosa, estresada, agotada? Identifica tus emociones.

- Dedica, sagradamente, un tiempo para ti. Puedes escoger un par de horas al día.

Pide ayuda. Trata de rodearte de personas que en un momento dado puedan echarte una mano para que cuiden de tus hijos y tú puedas quedarte sola en casa o salir a dar un paseo.

- No te olvides de la actividad física. El deporte es fundamental.

- Erradica la culpa de tu vida. Eres un ser humano y te necesitas. No pasa nada si de vez en cuando te dedicas tiempo. Tus hijos agradecerán tener una madre más relajada y que no les transmita su malestar. *Jassel Arzuza, Online Coach y Psicóloga Certificada en Inteligencia Emocional, Master en Neurociencias.

