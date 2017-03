Las claves del éxito de la industria de moda española

El alto comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, expuso hoy las claves del exitoso modelo de la industria de moda española en una de las citas más importantes del sector en Moscú, la Mercedes Fashion Week.

"La moda española es una moda de vanguardia, que ocupa un lugar de liderazgo en el mundo. Por ello interesa mucho cómo ha sido todo ese proceso por el que hemos pasado de ser casi desconocidos a ser uno de los países líderes", dijo Espinosa de los Monteros a Efe.



Ante el público asistente a la feria, el alto comisionado explicó cómo en España la iniciativa privada llevó a cabo esa transformación, liderada por el gigante textil Inditex, que con más de 500 tiendas en Rusia tiene en ese país su tercer mercado después de España y China.



"Se trata de una historia de éxito única en el sector de la moda mundial porque tuvo lugar en un periodo de tiempo muy corto", explicó el que fuera vicepresidente del grupo y actual consejero. Preguntado por las razones que explican el éxito desde que Amancio Ortega abriera su primera tienda en 1975 hasta las 7.500 actuales en todo el mundo, Espinosa de los Monteros se refirió al "concepto revolucionario" en la forma de gestionar el negocio en todas sus etapas.



Las claves

"Desde los años 40 no se había hecho nada importante ni significativo en el mundo de la moda, si se exceptúa la aparición del prêt-à-porter a principios de la década de los sesenta, pero aún así la forma de gestionar el negocio seguía igual", señaló. Por ello, agregó, siguiendo el mismo concepto de la empresa sueca IKEA en el mundo de los muebles, Zara revolucionó la forma tradicional de hacer negocios, desde la presentación hasta la venta de sus artículos.



Una de las primeras claves fue preguntar a los clientes qué querían comprar, hacer real el dicho de "el cliente siempre tiene razón" y, por ejemplo, ofrecerles ropa parecida a la que vestía Carolina de Mónaco cuando las mujeres de distintas ciudades españolas dijeron que eso es lo que querrían.



La renovación de las colecciones con una frecuencia de 20 días, dejando atrás las dos temporadas tradicionales, mediante la reducción del tiempo en todo el proceso de producción y venta fue otro de los factores. Así como decisiones "controvertidas" pero que se revelaron exitosas, como no anunciarse en revistas de moda y gastar, en cambio, más recursos en situar las tiendas en los puntos de cada ciudad, agregó.



Acerca de qué consejos daría el responsable de Marca España a las nuevas empresas que arrancan en el sector, Espinosa de los Monteros citó "trabajar, tanto en tiempos de prosperidad como de crisis", y "pensar globalmente desde el primer momento, porque si no, el riesgo de no ser global es muy alto".



Con más de 43 empresas de moda españolas con al menos 100 tiendas en distintos países, el éxito del modelo español de la industria textil es innegable, con marcas tan conocidas internacionalmente como Loewe, Cortefiel, Mango, Custo, Desigual, Adolfo Domínguez, Roberto Torretta o Pronovias, entre otras, señaló.



