72 horas en Ciudad de Panamá

Es probable que cuando llegue se sienta como actor de una película de acción. Tendrá que recorrer en automóvil o camioneta una extensa avenida de seis carriles (tres en cada sentido) sobre el mar. A su izquierda, una pequeña ciudad como sacada de un cuento: casas de colores y fachadas antiguas. Pocos kilómetros más allá, una constelación de rascacielos: desde 49 hasta 75 pisos (allí están la increíble F&F Tower en forma de tornillo y la ostentosa Trump Ocean Club International Hotel and Tower, parecida a una vela). El célebre filme Rápidos y furiosos se hubiera podido filmar aquí. Dominic Toretto (el personaje que interpreta Vin Diesel) habría sido feliz saltando con su carro de edificio en edificio.

Así se presenta Ciudad de Panamá, capital del país vecino, uno de los destinos emergentes de América Latina con una de las mejores infraestructuras, según el Informe Global de Competitividad 2015-2016. Le proponemos planes para tres días.

Día 1. La ruta del mundo y el Causeway

Un buque cruza por las exclusas de Miraflores del Canal de Panamá. Foto: Eliana Rentería

No se puede pensar en Ciudad de Panamá sin su Canal. Se trata de una de las megaconstrucciones más importantes del mundo moderno, una vía interoceánica (de casi 80 kilómetros de extensión y recién ampliado) que funciona desde 1914 y donde confluyen el océano Atlántico y el Pacífico. Le dicen la 'ruta del mundo', porque ahorra dinero, pero sobre todo distancias. Cada día pasan cerca de 38 buques procedentes de alguna ciudad del mundo que tardan entre ocho y diez horas en cruzarlo. Se sentirá como una hormiga al lado de semejantes embarcaciones.



En el centro de Visitantes de Miraflores, uno de los más concurridos (895.867 visitantes en el 2016) podrá conocer un poco más de la historia del Canal. Hay salas de exhibición, zona de comidas y terrazas. Se recomienda ir por la mañana. Abre de 9 a. m. a 5 p. m. Cuesta 15 dólares por persona o 100 con guía privado.



Concluida esta visita puede dirigirse a la ciudad hasta el Causeway o Calzada de Amador, la segunda avenida marítima más extensa y que conecta a Ciudad de Panamá con tres archipiélagos. Allí puede explorar el Museo de la Biodiversidad (o Biomuseo), deslumbrarse con los lujosos yates y veleros atracados en la bahía, contemplar los colores del cielo en el atardecer, degustar un ron abuelo (de los más populares) o un risotto de camarones y ver cómo las luces de la ciudad se encienden y le dan la bienvenida a la noche.

Día 2. Sol, mar y playa

Vista del Océano Pacífico desde Panamá. Foto: Eliana Rentería

Ciudad de Panamá también es destino de sol y mar. Un plan obligado es Playa Blanca Beach Hotel & Resort, a hora y media de Ciudad de Panamá. Allí encontrará la piscina de agua salada más grande de Centroamérica y el Caribe. Restaurantes, bares, shows en vivo, zumba, deportes, zonas de juegos y un restaurante tipo bufé con grandes opciones gastronómicas forman parte de la oferta. Si busca rumba, la discoteca es perfecta: reinan la salsa, el merenge y la murga, un ritmo folclórico panameño que inmortalizaron Héctor Lavoe y Willie Colón en los años 70.

Al frente del hotel, una playa virgen de arena gris lo invitará al descanso total entre las aguas mansas y azules del océano Pacífico.

Día 3. Por el casco antiguo

Caminar por el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá, declarado Monumento Histórico por la Unesco en 1997, es un verdadero deleite. Sobresalen los mercadillos y las casas antiguas (unas restauradas, otras en franco declive), que se han convertido en foco turístico. Si le gusta la salsa no puede dejar de visitar la que vio nacer al cantante Rubén Blades, quien fuera ministro de Turismo entre 2004 y 2009.



Las plazas de la Independencia, Mayor, de Francia y Herrera también son muy concurridas. Lo mismo que las iglesias San José y San Francisco, y el Convento de Panamá. Un buen sitio para degustar comida típica es el restaurante Diablicos, que ofrece shows en vivo.

Y si tiene más horas... ¡compras!

Plaza de Francia, en el casco antiguo de Panamá. Foto: Eliana Rentería Casas en el casco antiguo de Ciudad de Panamá. Foto: Eliana Rentería Plaza histórica en el casco antiguo de Ciudad de Panamá. Foto: Eliana Rentería Altar cubierto en oro de la Iglesia de San José, construída entre 1671 y 1677 en Ciudad de Panamá. Foto: Eliana Rentería Plaza de Francia en el casco antiguo de Ciudad de Panamá. Foto: Eliana Rentería

Tardará casi 20 minutos en carro para trasladarse del Casco Viejo a la ciudad moderna, tan grande como ostentosa. Lugares como Multiplaza Pacific, Albrook Mall, Metromall Panamá, Soho y Multicentro Mall son famosos. Y si lo que le va es el lujo, no deje de pasar por Chanel, Louis Vuitton, Hermès y Cartier, grandes casas de moda que se han establecido en la ciudad. Eso sí, prepare el bolsillo.

Tenga en cuenta...

- ¿Donde quedarse? En Ciudad de Panamá hay hoteles para todos los gustos y bolsillos. Un recomendado: Best Western Plus Panamá Zen Hotel, muy cercano al distrito financiero de la ciudad, además de centros comerciales y restaurantes. Con 90 habitaciones, gimnasio, piscina y espacios armónicos con el medio ambiente, harán de su estadía un lugar para descansar. Más info. www.bwpanamazenhotel.com

​-¿Cómo llegar? Desde Colombia hay varias aerolíneas que viajan hasta Panamá. Por ejemplo, Viva Colombia tiene vuelos desde Medellín (lunes, miércoles, viernes y domingos, desde las 6:00 p.m. con llegada a las 7:20 p.m.) y Bogotá (martes, jueves y sábados, desde las 11:00 a.m. y con a las 12:50 a.m.)



- Para ingresar al país, su pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses.

- Contar con un tiquete impreso de salida del territorio panameño.

- No es necesario convertir su moneda a balboas, lleve dólares.

- Autoridades migratorias panameñas podrían verificar que cuente con 500 dólares en efectivo o, en su defecto, una tarjeta de crédito con constancia impresa del cupo y de la cual se pueda hacer el retiro por cajero.

- Carné vigente de la vacuna contra la fiebre amarilla.

*Con invitación de VivaColombia, Best Western Plus Panamá Zen Hotel y Playa Blanca Beach Hotel & Resort.

ELIANA RENTERÍA LOZANO

REDACCIÓN CARRUSEL

Twitter: @ElianaRenteria