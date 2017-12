Veinte planes entretenidos para hacer en estas vacaciones

1. Big Little Lies (Serie de HBO)

Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shaileene Woodley interpretan a tres madres que parecen tener vidas perfectas en un pueblo costero de California (Estados Unidos). Tras las apariencias se esconden secretos de rivalidad, engaño y muerte.

2. The Sinner (Serie de Netflix)

Cora Tanetti (interpretada por Jessica Biel) es una joven madre que asesina a un hombre en una playa pública. Todos saben que ella lo hizo, pero, al parecer, nadie -ni siquiera ella misma- sabe por qué. El detective Harry Ambrose se empeña en averiguarlo. Puro enigma.

3. This is Us (Serie de FX)

Historia de la familia Pearson. Jack y Rebecca adoptan a Randall al nacer, el mismo día que nacen sus mellizos Kate y Kevin.



En la adultez, Randall busca a sus padres biológicos, Kate lucha por aceptarse y vencer la obesidad y Kevin se esfuerza por encontrar una carrera que lo haga sentir completo. Una serie que lo mantendrá a la expectativa.

4. Las chicas del cable (Serie de Netflix)

Años veinte. Marla, Carlota, Ángeles y Lidia tienen personalidades y pasados muy diferentes, pero comparten un mismo sueño: ser libres e independientes. Para conseguirlo deben conservar su trabajo como operadoras en una compañía telefónica.

5. The Crown (Serie de Netflix)

La corona narra la vida de la reina Isabel II, quien asumió el trono británico a los 25 años, luego del fallecimiento del rey Jorge VI (su padre). La historia comienza en la etapa temprana de su reinado, y mientras avanza despliega las intrigas, los romances y los juegos de poder que tuvieron lugar en la esfera privada de la monarca.

6. Extraordinario (Película, drama)

Basada en el libro homónimo de R. J. Palacio, esta película cuenta la historia de August, un niño de 10 años que nació con deformidades en el rostro. August ingresa por primera vez a un colegio normal, tras años de educarse en casa con su madre.

7. Coco (Película, animación)

Producida por Pixar y distribuida por Walt Disney Pictures, esta película animada se inspiró en la fiesta mexicana del Día de los Muertos. Narra la historia de Miguel, un niño de 12 años que sueña con ser músico y tocar la guitarra a pesar de la oposición de su familia. Él se va en una aventura junto con su perro, Dante, y descubre que lleva un legado musical en la sangre.

8. Lady Bird (Película, drama)

Una estudiante de secundaria que se hace llamar Lady Bird pasa su último año de secundaria en Sacramento, California, mientras sueña con vivir en la costa este de Estados Unidos. La película describe su primer romance, su complicada relación con su madre y el camino que emprende para hacer realidad sus aspiraciones artísticas.

9. ‘Tiempo muerto’

Novela de la cartagenera Margarita García Robayo. Narra la historia de Lucía y Pablo,

un matrimonio que vive en carne propia el fin del amor.

10. ‘Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas’

Ensayo de la caleña Amalia Andrade. ¿Cómo funciona el miedo? ¿Por qué nos hace prisioneros? ¿Cómo convertir los temores en poderes? Con un toque divertido, la autora resuelve estas y otras preguntas sobre un sentimiento que, si no se controla, llega a bloquear totalmente a las personas.

11. ‘Más allá del invierno’

Novela de la chilena Isabel Allende. Una chilena, una joven guatemalteca ilegal y un judío norteamericano sobreviven a una tormenta de nieve en Nueva York. Entonces descubren que siempre hay lugar para los amores inesperados y que la vida ofrece un verano invencible.

12. ’Escrito en el agua’

Novela de la zimbabuense Paula Hawkins. Historia de suspenso que parte del presunto suicidio de Nel Abbott, madre soltera que habría saltado a un río. Su hermana Jules, quien no contestó sus llamadas en los días previos a la tragedia, vuelve al pueblo en el que pasaron los veranos de su infancia.

13. MyFitnessPal (Aplicación)

Con esta herramienta se pueden contar calorías y registrar los alimentos y las bebidas que se consumen diariamente. También provee acceso a artículos de fitness, recetas saludables y compras en línea. La descarga es gratuita, pero las características adicionales requieren suscripción.

14. PackPoint (Aplicación)

Esta app gratuita es la aliada perfecta para empacar. Después de recolectar información sobre el género del usuario, el destino al que se dirige, el pronóstico del clima, la duración del viaje y las actividades que se van a realizar, la aplicación sugiere qué prendas y objetos se deben incluir en la maleta.

15. The Moth (‘Podcast’ en inglés)

Este podcast lo hará reír, llorar y reflexionar con historias cortas, en la voz de personas de todas las culturas. Amor, amistad, dinero, trabajo y lecciones de vida. Casi todos los temas se pueden encontrar en los episodios, que se graban en los encuentros de The Moth, en varias ciudades de Estados Unidos.

16. Radio Ambulante (‘Podcast’)

Escuche historias de otros países del continente, que son íntimas, muy bien reporteadas y contadas de forma novedosa. ¡También tienen historias hechas desde Colombia! Puede encontrar sus episodios en www.radioambulante.org o en cualquier aplicación de podcasts para su celular.

17. Medita (Aplicación)

Para disminuir el estrés y la ansiedad, nada mejor que meditar. La aplicación ofrece un plan gratuito de 21 días para relajarse, controlar la respiración y mejorar progresivamente en esta práctica. También, paquetes de meditaciones guiadas, con propósitos específicos, a $ 12.000.

18. En vez de ir a un ‘spa’...

Pase un día de relajación total en casa. Si su situación financiera no se lo permite o usted no es de las que gustan de ir a estos sitios públicos, las mascarillas, los tratamientos de belleza y los masajes hechos en la comodidad de su hogar son una excelente alternativa. ¡Anímese!

19. Cambiar de look

Analice qué le gustaría mejorar o cambiar de su apariencia para el nuevo año y tome decisiones. Un nuevo guardarropa, un nuevo corte de cabello o un peinado distinto le darán confianza y aumentarán su seguridad en sí misma. ¡Manos a la obra!

20. ’Detox’ de tecnología

Al desconectarse de la televisión, los computadores, los dispositivos móviles y las redes sociales entrará en sintonía con usted mismo. Ya sea una tarde, un día o una semana, la duración de este detox depende de usted y, por supuesto, de su fuerza de voluntad.



REDACCIÓN CARRUSEL

Twitter: @carruselrevista