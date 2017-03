Ivanka Trump publicará un libro... ¿Quién recibirá las ganancias?

Parece que Ivanka Trump tendrá en sus manos un nuevo y exitoso libro de negocios. El problema es que esa perspectiva está causándole un problema comercial a la influyente hija del presidente de Estados Unidos. Titulada 'Women Who Work: Rewriting the Rules for Success' ('Mujeres que trabajan: como reescribir las reglas del éxito', en traducción libre), la obra llegará a las librerías de Estados Unidos el 2 de mayo, pero Trump todavía está tratando de decidir cómo hacer encajar el libro en sus diversas empresas rentables.

Como su padre es ahora presidente, Trump se ha comprometido a donar todos los ingresos para fines benéficos. Pero dado que ya están llegando pedidos anteriores al lanzamiento, todavía no ha dicho a donde irán a parar las ganancias, según una persona al tanto de la situación.



Además, como Trump ha jurado apartarse de la gestión de su línea homónima de moda para mujeres, el libro puede no hacer mucho para promover el negocio que ella solía administrar desde la Torre Trump de Nueva York. 'Women Who Work' -que publica Portfolio, un sello perteneciente a Penguin Random House- probablemente sera mucho mas exitoso de lo esperado en un principio.



Cuando Portfolio firmó el correspondiente contrato con Trump en noviembre de 2015, la apuesta de su padre por la Casa Blanca parecía estar muy lejana. El manuscrito se terminó en octubre último, justo antes de las elecciones. Ahora, Ivanka Trump está trabajando en un nuevo prólogo para tomar en cuenta la victoria de su padre y las circunstancias actuales y muy diferentes de su familia.

Transferencia de activos

Ivanka Trump ha entregado el control cotidiano de su empresa a su máximo ejecutivo y ha transferido sus activos a un nuevo fideicomiso supervisado por familiares de su esposo, Jared Kushner. Algunos expertos en ética gubernamental se preguntan si el acuerdo va lo suficientemente lejos como para minimizar posibles conflictos. En el caso de 'Women Who Work', Ivanka Trump y su empresa no promocionaran conjuntamente el libro, lo que ayudará a mantener esa separación, según la fuente.



Ivanka Trump, que ahora tiene una oficina en el ala oeste de la Casa Blanca, dijo estar trabajando para encontrar organizaciones benéficas "innovadoras y eficaces" que se centren en la educación y las oportunidades de emprendimientos para mujeres y niñas. En una declaración enviada por correo electrónico, la hija del presidente de Estados Unidos dijo que está "particularmente interesada en asociarse con organizaciones que miren al futuro -dónde están las mujeres ahora y hacia dónde quieren ir- para eliminar las persistentes barreras que impiden su éxito".



No está claro si el libro puede ayudar a promover su propia agenda, o la de su padre, en Washington. Como dice la descripción de la obra: "Soy una ejecutiva y una emprendedora, pero también soy esposa, madre, hija y amiga, algo igualmente importante. Para mí, la palabra 'trabajo' abarca mis esfuerzos para tener éxito en todas esas áreas".



Catalina Semmartin

BLOOMBERG