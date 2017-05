Nicole Kidman reinará en el Festival de Cannes

La actriz Nicole Kidman será la reina del Festival de Cannes, tras participar en tres películas y una serie que están en la selección oficial. A los 49 años continúa con una carrera que mezcla éxitos de taquilla con cine independiente.

Este año, dos de las películas en las que participó Kidman optan a la Palma de Oro. La primera es "La seducción" dirigida por Sofia Coppola, protagonizada por Colin Farrell, Elle Fanning y Kirsten Dunst. Cuenta la historia de un soldado que se esconde en un internado para chicas durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos.

Así mismo, la australiana actúa junto a Colin Farrell en "The Killing of a Sacred Deer", una película del director griego Yorgos Lanthimos, autor de la sorprendente película "The Lobster".



Fuera de la competencia, Nicole Kidman presentará "How to Talk to Girls at Parties" del estadounidense John Cameron Mitchell. Esta película, coprotagonizada por Elle Fanning, es una historia de extraterrestres que transcurre entre bambalinas de la escena del punk en el Londres de la década de 1970. La actriz también estará presente con la segunda temporada de la serie de televisión "Top of the Lake" de la realizadora neozelandesa Jane Campion, exhibida en una sesión especial.



Kidman, quien cuenta con tres Globos de Oro y un Óscar por su interpretación de Virginia Woolf en "Las horas" de Stephen Daldry (2003), ya ha estado en múltiples ocasiones en Cannes. En 2001 desfiló por la alfombra roja por ser la protagonista de la película de apertura del festival, "Moulin Rouge", de Baz Luhrmann, una comedia romántica y musical donde interpretó a una bailarina de cabaret.



En 2003 volvió al festival gracias al drama experimental "Dogville" de Lars von Trier, y años después, por el thriller "Paperboy" de Lee Daniels (2012). En 2014, la película biográfica "Grace de Monaco", en la que interpreta a la actriz convertida en princesa, de Olivier Dahan, abrió el festival.



Con más de 60 películas a sus espaldas, Kidman, que en 2002 fue descrita por la revista People como la mujer más bella del mundo, ha trabajado bajo la dirección de directores tan prestigiosos como Stanley Kubrick, Gus Van Sant o Jane Campion.



AFP

​Sophie Laubie