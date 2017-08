Por qué fumar no te hace una 'femme fatale'

Ya hace mucho tiempo que el cigarrillo dejó de ser sinónimo de sensualidad y sofisticación. Podría decirse que es un hábito políticamente incorrecto. La tendencia es a renunciar a este pequeño ‘gran’ vicio para contarlo al mundo con orgullo. Así lo han hecho, incluso, algunas celebridades como la supermodelo brasileña Gisele Bündchen o la actriz estadounidense Cameron Díaz. Pareciera que ser fumador está proscrito… Pero no del todo. Las redes sociales han vuelto a recordarnos que todavía quedan personajes públicos empeñados en devolverle glamur y popularidad a la nicotina. ¿O se trata de una falsa polémica? Veamos.

El pasado febrero la revista Love publicó fotografías de las supermodelos Kendall Jenner y Bella Hadid posando en ropa interior y sosteniendo un cigarrillo. El detalle podría haber sido menor, pero lo cierto es que irritó a muchos de sus miles de seguidores y contribuyó a crear una tormenta solo concebible en el azaroso ecosistema de las redes sociales. La polémica creció cuando en los primeros días de mayo, tras la gala del Met (Museo Metropolitano de Arte) de Nueva York, se difundieron imágenes de algunas celebridades fumando en los baños durante el evento, algo que está prohibido.



Bella Hadid, la actriz Dakota Johnson y el diseñador Marc Jacobs hicieron parte de la lista negra de fumadores que enfureció a donantes y organizadores de la gala. Y con razón: las normas antitabaco son estrictas en un recinto que alberga obras de arte de hasta cinco mil años de antigüedad. Incluso la comisionada de salud de Nueva York, Mary Bassett, se pronunció al respecto y alertó sobre cómo el hecho podría incentivar a los jóvenes a fumar.

Char Defrancesco, Courtney Love, Marc Jacobs y Frances Bean Cobain en la gala del Met 2017. Imagen tomada del instagram del diseñador Marc Jacobs (@themarcjacobs) Foto: Instagram de Marc Jacobs

Sin importar si se trata de actores, modelos o cantantes, la opinión del público ante el tabaco hoy en día es radicalmente diferente a la que generaban las vedettes de los años veinte o estrellas como Audrey Hepburn y Marilyn Monroe en los 50 y 60. O incluso la icónica Kate Moss en los años 90.



Desde la década de los 20 hasta los 60, fumar no era tan solo una acción, era una actitud. Al sostener un cigarrillo entre los dedos, las mujeres lucían elegantes, sensuales e incluso rebeldes a los ojos de una sociedad que pretendía controlar todos sus movimientos. Tal como explica Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en Sociología, “fumar era una manera de ser viril para los hombres, y de ser autónoma e independiente para las mujeres”.

No obstante, con el pasar de los años y los avances científicos se hizo evidente la relación entre el tabaquismo y el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco les cuesta la vida a 7 millones de personas en el mundo cada año.



Esto impulsó políticas restrictivas, alzas en los impuestos y multas económicas y sociales para los pitillos. Se pasó al otro extremo y se instaló un imaginario que va en contra del humo, dice Sanabria. Aun así, al menos en Colombia, y según cifras del Ministerio de Salud, hay un notable consumo de cigarrillo entre los adolescentes de 11 a 18 años en el país. La prevalencia es del 10 %, aunque si se discrimina por género aumenta en un 11,9 entre los hombres y un 7,9 entre las mujeres.



A pesar de que todavía subsiste una comunidad de fumadores, lo cierto es que una mujer posando con un cigarrillo ya no es sinónimo de femme fatale. Ni siquiera de empoderamiento. Al contrario, si se trata de una figura pública, es muy probable que reciba una avalancha de críticas. Bella Hadid y Kendall Jenner pueden dar fe de ello.

Imagen publicada por Kendall Jenner el 24 de julio, en su cuenta de Instagram (@kendalljenner) Foto: Cuenta de Instagram de Kendall Jenner

El pasado 24 de julio, Jenner publicó en su cuenta de Instagram una imagen de un desnudo artístico en blanco y negro en el que sostenía un cigarrillo. Llevaba por título: ‘I don’t smoke’ (No fumo). Muchos de sus seguidores calificaron el mensaje como ambiguo. “¿Sabes qué es gracioso? No fumas pero estás sosteniendo un cigarrillo para una sesión de fotos tratando de lucir madura (...)”, reza uno de los miles de comentarios.

Foto publicada por Bella Hadid en su cuenta de Instagram (@bellahadid) el pasado 25 de julio. Foto: Cuenta de Instagram de Bella Hadid

Al día siguiente, Bella Hadid siguió los pasos de su amiga en la misma red social y publicó un retrato suyo fumando, con la descripción ‘I quit’ (renuncio). Por ahora no está claro si las palabras de estas instagramers son sinceras o si se trata de una estrategia para evitar la crítica. Pero de algo no hay duda: también ellas han asumido que, efectivamente, fumar ya no es tan cool.



JIMENA PATIÑO BONZA

Para CARRUSEL