La hora de las modelos trans

Las modelos trans, como se conoce a aquellas que lucen una imagen opuesta a la del sexo con el que nacieron, están viviendo su momento de esplendor en la industria de la moda. Un largo camino que empezó hace años y apenas parece estar dando fruto.

La prueba son las noticias que dan cuenta de este auge. Ellas se roban los titulares y las portadas de medio mundo. El caso más reciente, sonado y, sin duda, más importante de los últimos meses lo acaba de protagonizar la modelo francesa Inés Rau, de 27 años e imagen de Balmain Hair Couture, quien se convirtió en la primera modelo transexual en aparecer en la portada de la revista Playboy, famosa precisamente por exaltar la belleza femenina para un público mayoritariamente masculino.

Pero no es la única. También destaca el nombre de Laith Ashley, el famoso y guapo modelo que nació mujer, se trasformó en hombre y en el 2016 se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de Nueva York. Así como el de la famosa Lea T, quien hace 35 años nació como Leandro Cerezo en Brasil, y fue la musa del diseñador Ricardo Tisci para Givenchy en el 2010.



También están Loiza Lamers y Benjamin Melzer, elegidos por Diesel para protagonizar la campaña ‘About You’, que hablaba de respeto y tolerancia a través de dos modelos que nacieron hombre y mujer respectivamente, pero se hicieron famosos gracias a sus cambios de género.



Pero el personaje más influyente del momento, al menos en ese sentido, es sin duda el exatleta Bruce Jenner, ahora conocido como Caitlyn Jenner –o el papá de las Kardashian–. A través de su historia, Jenner hizo visible la de personas que habiendo nacido hombres o mujeres se identifican con el otro sexo y hacen una transición hacia una nueva vida. Hasta la prestigiosa revista Vanity Fair se hizo eco de su relato y lo llevó a portada.

¿Tendencia o reflejo de la sociedad?

La inclusión de personas trans en el exclusivo mundo del modelaje es un fenómeno que ha sido motivo de análisis de expertos en la industria de la moda.



“La veo como una necesidad de actualización del mundo, de entender que ha cambiado, que los roles de la sociedad han variado y la identificación de género ha cambiado. El modelaje es simplemente una interpretación de la vida misma, y como hoy existen nuevas interpretaciones de la sexualidad, el modelaje debe incluirlas”, dice Mauricio Sabogal, director de La Agencia.



Si bien la inclusión de los trans en esta industria es reciente, su lucha no. Empezó hace años de la mano de la australiana Andreja Pejic (por entonces, Andre Pejic), quien en el 2010 se consolidó como el más exitoso modelo andrógino que desfilaba en pasarelas femeninas y masculinas para diseñadores como Marc Jacobs y Jean-Paul Gaultier. En el 2014 tomó la decisión de convertirse en mujer, condición que mantiene.



Para Danilo Cañizares, coach en marketing y moda, no solo el tema de los trans sino todos los cambios en la tipología de los modelos obedecen a la búsqueda de nuevas estéticas para tratar de cubrir las necesidades de todo tipo de consumidores en el mundo.



“Estamos en una nueva generación en la que confluyen muchos tipos de culturas, y hoy todo es más sencillo y fácil de conocer y de entender a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que permiten viralizar todos los conceptos. En ese orden de ideas, las marcas y diseñadores enfrentan hoy un reto mayor, y es la búsqueda de nuevas estéticas y tratar de cubrir las necesidades de todos los consumidores”.



Por su parte, el diseñador paisa Camilo Álvarez asegura que el hecho de que existan diferentes tipos de personas en el mundo de la moda es totalmente consecuente con lo que está pasando, independientemente de que sean o no trans. “Creo que el punto no es ese sino, sobre todo, hacer visible la diversidad que está siendo cada vez más explorada en el mundo, y la moda no es ajena a eso. Me parece totalmente consecuente con el espíritu del mundo actual”.

La situación en Colombia

En Colombia, con su gran cantidad de ferias de modas y campañas de modelaje, se ha empezado a saber de esta tendencia, aunque públicamente solo se reconocen pocos ejemplos.



Al respecto, Mauricio Sabogal, de La Agencia, opina que si bien el país ha dado pasos agigantados en materia de inclusión y legislación, para la comunidad LGBTI todavía hay un camino por andar.



Recuerda cómo en la más reciente edición de BCapital, feria de moda celebrada por Inexmoda en octubre, una joven modelo trans apareció en desfiles de varios diseñadores sin que sus compañeras de pasarela, ni mucho menos el público, al parecer supieran que se trataba de un transgénero o transexual. “Eso es lo magnífico de este caso, que nadie lo supo porque esta modelo es simplemente tan femenina como cualquier otra chica”, agregó.



La revista CARRUSEL contactó a esta joven modelo, quien sin embargo prefirió no dar declaraciones públicas al respecto por recomendación de su mánager.



La diseñadora Lina Cantillo también está a favor de la inclusión y ha usado modelos diversos en sus desfiles. El ejemplo más reciente lo tuvo en pasarela para el Bogotá Fashion Week de este año, donde el modelo andrógino Dave Castilblanco fue uno de sus protagonistas. “Es un tema de inclusión, de tolerancia, de aceptar que la sociedad está cambiando y hay que contar con ellos”, reitera Cantillo, explicando que en sus creaciones caben todos los colores, las razas y modelos. “Estoy muy sintonizada con el tema de la tolerancia y de que no hay un solo tipo de persona en el mundo, sino que hay muchos, somos muchos”, señala.



Camilo Álvarez, por su parte, confiesa no saber si ha tenido o no modelos ‘trans’ en sus desfiles. “Seguramente sí, lo que pasa es que esa no es una consideración importante a la hora de elegirlos. Buscamos simplemente personas que se identifiquen con la historia que quiere contar la marca”.



Danilo Cañizares no es tan optimista. “Creo que el país no está preparado todavía para el tema. Tal vez sería más fácil si marcas como Punto Blanco o Leonisa se atrevieran a hacerlo porque ellos siempre han tenido un discurso más político en donde la mujer ha dejado de ser un objeto sexual y se ha convertido en un miembro más de la sociedad que se expresa a través del vestuario y de la ropa interior. Ellas podrían liderarlo”, asegura.

Kim Zuluaga: ‘Colombia no es incluyente’

Desde su aparición en la revista Soho, que la destacó como “la trans más bonita de Colombia”, Kim Zuluaga ha ganado reconocimiento en medios de farándula y redes sociales.



Antes de eso había estado en titulares de prensa como Briham Zuluaga, un niño que demandó a su colegio por no permitirle ir a clases con uniforme de mujer. Así comenzó la historia de esta joven, que trabajó “durante dos quincenas” como modelo webcam, con tanto éxito que su imagen se volvió viral y fue víctima de burlas en redes sociales. Así recuerda esta paisa, de 19 años y 1,75 de estatura, los años previos a su transformación, que logró tras varias cirugías. Para Kim, “Colombia es un país que se quiere mostrar como avanzado, pero realmente no lo es porque no muestra toda la diversidad de la gente, sino a un grupo selecto, y nunca hay oportunidad para nuevos talentos”. Sobre el auge de las modelos trans afirma: “Estamos en un tiempo en el que las personas se están atreviendo a mostrarse como son”.



TATIANA MUNÉVAR

Para CARRUSEL @tatimun