La diversidad se sube a las pasarelas

El foco mediático no está puesto sobre ellas, pero poco a poco y sin apenas ruido han empezado a cambiarle la cara a la moda. Literalmente. La industria ha emprendido una ardua lucha por la inclusión de mujeres diversas, y estas seis modelos encarnan bien ese cambio de paradigma. Ya no se trata solo de chicas de belleza uniforme y clásica ni que encajen en el típico 90-60-90. Ahora entran en juego activistas de orígenes dispares. Africanas, asiáticas, musulmanas, homosexuales, curvilíneas, de familias adineradas o, incluso, desplazadas y refugiadas. En estas nuevas pasarelas caben todas. Pasen y vean.

Adut Akech

Akech desfila para la firma Versace en la Semana de la moda de Milán Otoño/invierno 2018/2019. Foto: Miguel Medina/ AFP

De piel oscura, cabello trenzado y sonrisa constante, esta modelo de 18 años se ha posicionado en la lista hot de la página web especializada en modelaje models.com. Nació en Sudán del Sur, se crió en un campo de refugiados en Kenia y vivió desde los 7 años en Adelaide (Australia). Por cuenta de su trabajo Akech se mueve entre Londres, París, Nueva York y Milán. Inició su carrera en 2016 desfilando para un show de modas local y un año después se vio caminando sobre la pasarela de Saint Laurent en la Semana de la Moda de París en 2017. Ha sido protagonista de las portadas de las revistas Vogue Italia, USA y Britain. “Creo que el sistema de la moda ha cambiado. Hay espacio para la diversidad y mayor visibilidad, y representación para las modelos de color”, aseguró la africana para la revista Vogue Italia en abril de este año. @adutakech

Halima Aden

En la Semana de la moda de Milán, Halima Aden desfiló para la colección otoño/invierno 2018/2019 de la casa de modas MaxMara. Foto: Miguel Medina/ AFP

Es la representante de las mujeres musulmanas en las pasarelas. Halima se ha convertido en la única modelo que lleva burka y hiyab al desfilar y jamás ha usado un vestido sin llevar pantalones debajo ni ha mostrado su cabello. Nació en un campo de refugiados en Kenia en 1997, en una familia de somalíes. A los seis años se mudó a Minnesota (EE. UU.), donde inició su carrera de modelaje en 2017. Ha desfilado para Alberta Ferretti y MaxMara. Aden se ha concentrado en reivindicar la vestimenta tradicional de su religión y en concientizar a las grandes casas de moda sobre la importancia de diseñar teniendo en cuenta ciertos grupos sociales y religiosos minoritarios. “Se habla mucho de diversidad, pero es importante que las marcas lo reflejen ante sus consumidores”, dijo a la revista española S Moda. @halima

Adwoa Aboah

Aboah desfiló en febrero de este año en la pasarela de Michael Kors en el teatro Vivian Beaumont en Nueva York, durante la presentación de la colección de otoño 2018 de la marca. Foto: JP Yim/ AFP

Esta modelo y actriz británica rompe con los estándares de belleza. Cabeza rapada, pecas, dientes enjoyados, tatuajes en los brazos y manos y una mezcla racial resultado de ser hija de padre ghanés y madre británica. Aboah fue portada de la revista Next Generation Leaders de Time en mayo de este año por redefinir la estética física de las modelos tradicionales e incentivar el debate social en torno a los derechos de la mujer. Aboah ha participado en campañas de Roberto Cavalli, H&M y Marc Jacobs; desfiló para Fendi, Alexander Wang y Michael Kors, y apareció en las portadas de i-D, Vogue USA y Vogue Britain. En el London Fashion Week 2018, Aboah se pronunció en contra de los abusos sexuales en la industria de la moda. @adwoaaboah

Yoon Young Bae

En septiembre de 2017, Young desfiló para Phillip Lim durante la semana de la moda de Nueva York otoño/ invierno. Foto: Jonas Gustavsson/ The Grosby Group

Esta coreana de 21 años se dio a conocer en la Semana de la Moda de Seúl en el 2015. Allí empezó a recibir invitaciones para participar en desfiles en Milán y Nueva York. Desfiló para Prada, Chloé, Kenzo, Loewe, Alexander McQueen y Dior. Según Vogue USA, son varios los atractivos de Bae que la hacen una modelo distinta: sus rasgos asiáticos, una cara en forma de corazón con lunares y pecas y su destreza para mezclar prendas femeninas con otras masculinas. La modelo ha logrado despertar cierto reconocimiento gracias a su parecido físico con Mulán, el personaje animado de Disney. Young ha estado en la portada de las revistas Vogue Britain, Vogue Korea y Glass. @mulan_bae

Selena Forrest

Forrest participó en el desfile de la colección de otoño 2018 de la marca americana Michael Kors en Nueva York. Foto: JP Yim/ AFP

Con 19 años, Selena se ha consagrado como una de las 50 modelos más destacadas del mundo. Forrest y su familia fueron afectados por el huracán Katrina en 2005, por lo que tuvieron que moverse a California, donde inició su carrera. Su experiencia profesional va desde campañas para Yves Saint Laurent, Calvin Klein y Dior hasta desfiles para Chanel, Alexander McQueen y Versace. Fue portada en la revista i-D y dos veces en la revista de estilo de The New York Times. Esta modelo americana se ha declarado abiertamente bisexual y se ha empeñado en hablar sobre la igualdad racial en la industria de la moda, criticando a los diseñadores que no buscan en los casting modelos de color y a los estilistas que no saben cuidar apropiadamente el cabello de las mujeres negras. @selenaforrest

Paloma Elsesser

Elsesser ha trabajado como figura publicitaria en campañas de marcas como Nike y Mercedes Benz. Foto: Dimitrios Kambouris/ AFP

Modelo plus size (de tallas grandes) canadiense con ascendencia latina y africana. Elsesser entró al mundo del modelaje por pura casualidad. El maquillador Pat McGrath la encontró en Instagram, se enamoró de su rostro y su figura, y la inició en la industria de la moda. Ha sido imagen publicitaria para Nike, Fenty Beauty y Mercedes Benz, y ha aparecido en Vogue USA, Vogue España, Teen Vogue, Glamour, entre otras. Como figura pública ha notado el poder de las redes sociales y las ha utilizado para mostrar a sus seguidores la importancia del amor propio y de derrotar las concepciones negativas frente al cuerpo. En septiembre de 2017 se desnudó para la campaña Glossier's Body Hero: “Hice esto para mostrar que ser gordo no es una carga. Que ser gordo no es feo o vergonzoso. Para probar que esto no es ser valiente, sino generoso (consigo mismo)”, dijo. @palomija

PAULA HERNÁNDEZ VARGAS

Revista Carrusel @pauhv_13