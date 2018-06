Mi mundo y yo: Juan Pablo Espinosa

Este actor colombiano (Bogotá, 1980), radicado en Los Ángeles, es reconocido internacionalmente por su papel protagónico junto a Catherine Zeta-Jones en la cinta Griselda: la reina de la cocaína. Después de promocionar la película en Europa se prepara para un nuevo proyecto en Estados Unidos. Juan Pablo Espinosa dice que le encanta el ajiaco y que su filosofía de vida es que "todo es posible".

¿Qué personaje le dio un antes y un después a su carrera actoral?

Emilio Romero, el secretario.



Un lugar para visitar en Bogotá.

Usaquén. El restaurante Abasto tiene jugos de cualquier fruta colombiana que te puedas imaginar.



El mejor recuerdo de su infancia.

Navidad en Chía con mi abuela, una chimenea, el árbol lleno de regalos y la pólvora.



Plato favorito.

El ajiaco, como buen santafereño.



Filosofía de vida.

Todo es posible.



¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta?

Medito en mi cama y agradezco por cada día.



¿Teatro, cine o televisión?

Teatro.



¿Con qué palabra cree que lo definirían?

Loco.



¿Cómo lo enamoran?

Con sentido del humor. Que me hagan reír me enamora de una.



¿Cómo enamora?

Soy superdetallista. Me encanta regalar flores y cocinar.



¿Postre favorito?

El esponjado de mora y el chocolate en todas sus formas.



Una debilidad.

Mi familia.



Un defecto.

La terquedad.



Programa favorito de la infancia.

Dejémonos de vainas.



¿Si no fuera actor, qué sería?

Fotógrafo.



Musical favorito.

Chicago



Un libro.

El paciente inglés, de Michael Ondaatje.



REDACCIÓN CARRUSEL