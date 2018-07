Mi mundo y yo: Iván López

10 de julio 2018 , 11:20 a.m.

De pequeño, su sueño era ser futbolista y jugar en su equipo favorito, el Atlético Nacional. El actor colombiano Iván López (Bogotá, 1980) debutó hace doce años en la novela La hija del mariachi y actualmente se prepara para el estreno de la segunda temporada de La ley del corazón, donde interpreta al abogado Nicolás Ortega. Así es su mundo más íntimo.

¿Qué personaje de la televisión colombiana le hubiera gustado interpretar?

Don Armando, de Betty la fea.



¿En qué lugar le gustaría envejecer?

En la playa.



Película favorita.

El padrino.



¿Sueño sin cumplir?

Vivir en Europa.



¿Qué sintió la primera vez que ganó un premio por su actuación?

Una gran alegría, nervios, ansiedad. Pero sobre todo una gran satisfacción por el trabajo bien hecho.



¿Cuál es el piropo más atrevido que le han dicho?

Por Instagram me han dicho unos bárbaros, que no puedo ni decir.



Una serie.

La casa de papel.



¿Qué superhéroe le gustaría ser?

Iron Man.



Lugar favorito en Bogotá.

La Calera.



Un destino colombiano para visitar.

El Chocó.



Un libro que siempre haya querido leer.

Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.



¿Moto o carro?

Moto.



¿Con o sin corbata?

Con corbata.



Una canción que no pare de escuchar.

Crimen, de Cerati.



Un hobby.

Consentir a mi novia.



Una canción que haya dedicado.

Dos gardenias, de Buena Vista Social Club.



