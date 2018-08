Experimentos que están en marcha para que los hombres planifiquen

“La medicina ha considerado que es más fácil tener control sobre un óvulo que sobre millones de espermatozoides”, sentencia Claudia Cortés, antropóloga especializada en salud pública. De los 18 métodos anticonceptivos aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan solo tres son de uso masculino y los quince restantes, de uso femenino. La realidad es que estas cifras generan una brecha de desigualdad de género en la cual las mujeres han tomado por defecto la responsabilidad de la planificación y el control de la concepción. Los hombres, por su parte, se han desentendido del asunto.

Y lo han hecho, sobre todo, porque ninguna alternativa anticonceptiva para ellos ha visto la luz. “Lo que se ha probado hasta ahora no ha demostrado eficacia y tiene efectos secundarios. Además, no se ha logrado establecer cuál es el número de espermatozoides para considerar un semen no fértil”, asegura el ginecólogo de Profamilia Juan Carlos Vargas.



Hasta ahora, ningún estudio ha logrado obtener resultados contundentes similares a los del condón como método temporal ni al de la vasectomía como método permanente. Y a pesar de la efectividad de la vasectomía, esta sigue siendo la opción menos frecuente. En el caso de Colombia, y según el Ministerio de Salud, en 2015 el 34,9 por ciento de las mujeres se sometieron a la cirugía de ligadura de trompas y tan solo el 3,6 por ciento de los hombres se realizaron la vasectomía.



Estos son los estudios que están en marcha:



– Vasalgel. Es un gel que se inyecta en los ductos que llevan el esperma por la uretra. El gel forma una barrera, semipermeable y flexible, que bloquea los espermatozoides pero permite el paso del fluido y reduce la acumulación de presión que a veces ocurre luego de la vasectomía. Puede ser efectivo por años sin ser definitivo, ya que, cuando la persona lo desee, una solución puede ser inyectada para disolver el gel. Una vez sea disuelto el gel, los espermatozoides retomarán su flujo. Este método no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Este estudio se lleva a cabo por la Fundación Parsemus en Berkeley, California (EE. UU.), y busca donaciones públicas para continuar con su investigación.



– Píldora DMAU (dimetanolato de dimendrolona). Esta píldora anticonceptiva masculina fue presentada en abril de este año en la reunión anual de la Sociedad de Endocrinólogos de Chicago. DMAU combina la actividad de una hormona como la testosterona con una progestina, para que el nivel hormonal llegue al de un hombre recién castrado. Si bien tiene efectos secundarios como aumento de peso y disminución del colesterol sano, se presentó como el método perfecto, que con más tiempo de investigación podría disminuir los efectos secundarios a casi nulos.



La posible (aunque lejana por ahora) entrada al contexto colombiano de un método de anticoncepción masculino es, para la antropóloga Claudia Cortés un asunto, al menos en lo social, difícil. “Habría una resistencia producto de un montón de premisas que devienen del sistema patriarcal. Primero, porque no va a existir una repercusión concreta sobre los hombres si usan o no los anticonceptivos; al final, el embarazo lo tiene la mujer. Y, segundo, someterse a los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos los puede llevar a cuestionar su masculinidad”, afirma.

Compromiso de dos

La importancia social de que ellos empiecen a planificar es trascendental. Para la socióloga Laura Rojas se trata de un compromiso mutuo, pues concebir es una responsabilidad tanto de hombres como de mujeres y forma parte de las decisiones individuales sobre la vida sexual. “Educando desde la igualdad y la corresponsabilidad reproductiva, y haciendo evidente cuáles son las verdades médicas y cuáles los mitos, los hombres estarían dispuestos y con una alta iniciativa hacia el uso de los métodos anticonceptivos”, asegura Rojas.



PAULA HERNÁNDEZ

Especial para revista Carrusel