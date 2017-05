Mejor y peor vestidas de la Gala del Met

EFE/ Justin Lane

La noche del lunes se realizó la inauguración de la exposición "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between", en el MET de Nueva York. La actriz Lily Collins eligió un vestido Giambattista Valli y complementó su look con una peluca negra y corta que muchos ven como una referencia al estilo del diseñador Rei Kawakubo. Está entre las mejor vestidas de la noche.