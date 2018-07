5 marcas ecos

Para producir una camiseta de algodón se usan 2.720 litros de agua. La misma cantidad que una persona bebería en tres años. La cifra difundida por Environmental Justice Foundation, una ONG internacional que cuida el planeta, tan solo es uno de los indicadores del impacto ambiental que provoca la industria de la moda.

Por fortuna, cada vez hay más empresas textiles que se dan a la tarea de desplegar iniciativas para reducir esta problemática. Inditex, Adidas, Corona, H&M y la colombiana Leonisa son algunas de ellas.



Inditex, grupo español dueño de cadenas como Bershka, Zara, Oysho, Massimo Dutti, Pull & Bear y Stradivarius, fue considerado la compañía retail más sostenible por el Dow Jones Sustainability en el 2017. Reducciones del consumo eléctrico de hasta un 20 por ciento alcanzan sus tiendas ecoeficientes, además de un 40 por ciento en el ahorro de agua, y sistemas de climatización que representan un ahorro eléctrico del 40 por ciento. La firma, además, lidera el programa de ‘vertido cero’ de sustancias químicas no deseadas, y hace parte del proyecto Detox de Greenpeace. Inditex también es la primera consumidora de Tencel, una fibra biodegradable que respeta el medioambiente, e impulsa un programa para la recolección de ropa usada.

Creando conciencia

La firma Adidas, junto a la organización Parley for the Oceans, inició un proyecto en el 2015 cuyo objetivo es crear conciencia sobre el cuidado del mar, porque 8 millones de toneladas de plástico, aproximadamente, son arrojadas cada año a este. Las firmas reutilizaron este material para crear los UltraBOOST Parley tenis. Cada par está hecho con 11 botellas de plástico que fueron retiradas de las playas y comunidades costeras antes de que llegaran al oceáno. Además lanzaron la campaña global 'Run for the Oceans', con la que Adidas dona un dólar por cada kilómetro recorrido por los runners. El dinero recaudado se destinará al programa Plastic for the Oceans, que educa a las nuevas generaciones.



La marca de cerveza Corona también está trabajando con Parley for the Oceans y lanzarán al mercado un nuevo diseño de la tradicional camisa hawaiana, que muestra en su estampado la contaminación del plástico en el mar. El hilo empleado en su elaboración está hecho por Parley Ocean Plastic. Y en Colombia, la marca de vestidos de baño Leonisa lanzó una edición limitada elaborada con material reciclado de redes de pesca.



La firma sueca H&M presentó su colección Conscious Exclusive, que usa materiales reciclados como redes de pesca y residuos de nylon. Las prendas son de Tencel, Econyl (fibra reciclada ciento por ciento del nylon) y plata reciclada. Y en sus tiendas cuentan con contenedores para recoger ropa, ya sea para donar o reutilizar las fibras.

CAROLINA BAQUERO

REVISTA CARRUSEL