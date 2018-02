Manual de etiqueta para el gym

27 de febrero 2018 , 11:45 a.m.

27 de febrero 2018 , 11:45 a.m.

Ser nuevo en un colegio, una universidad o un trabajo no es fácil. Tampoco lo es en un gimnasio. Por eso te contamos lo que deberías saber si vas por primera vez.

¿Por dónde empezar?

​Escoge un plan que se adapte a tus necesidades y, sobre todo, a tu tiempo. A veces solo conviene acudir el fin de semana.



Luego viene una valoración con un médico deportólogo para evaluar factores como tu capacidad pulmonar, flexibilidad, fuerza, coordinación, peso y porcentaje de grasa corporal. También se tendrán en cuenta tus objetivos y las lesiones o patologías que puedan influir en tu entrenamiento.



Después recibes una rutina de acuerdo con el concepto del médico y los resultados que deseas.

¿Con qué frecuencia e intensidad debo entrenar?

Cada cuerpo responde de manera diferente al ejercicio, según la rutina asignada. Sin embargo, estas son algunas recomendaciones generales:

“Si no practican otro deporte, recomiendo que lo hagan mínimo tres veces por semana”, dice Carolina Manrique, entrenadora de Black Box Boxing Studio.

Carolina Manrique, entrenadora de Black Box Boxing Studio Foto: Abel Cárdenas

“Para perder peso se recomienda hacer entre 40 y 50 minutos de ejercicio cardiovascular, combinado con 30 a 40 minutos de pesas, mínimo tres veces a la semana. Para aumentar masa muscular, el cardio debe ser de máximo 20 minutos”, comenta Andrés Mendoza, entrenador de Motion Gym.

Andrés Mendoza, entrenador de Motion Gym. Foto: Néstor Ignasio Gómez

¿Cómo usar las máquinas?

La clave está en preguntar. Cada gimnasio cuenta con equipos diferentes que deberás aprender a manejar para tus rutinas. Aquí, algunos ejemplos:

El saco de boxeo

El saco de boxeo es el blanco de golpes como ganchos, uppercuts y patadas. El entrenador te mostrará la técnica y los movimientos correctos.

El saco de boxeo es el blanco de golpes como ganchos, uppercuts y patadas. Foto: Abel Cárdenas

Máquina Smith

Se puede utilizar para múltiples ejercicios, entre ellos las sentadillas con peso. Para hacerlas, la barra se debe ubicar en el músculo trapecio de la espalda, con asesoría del instructor. Esto evita lesiones e incomodidad, explica Germán Jácome, entrenador de gimnasios Elena del Mar.

Esta es la máquina Smith. Foto: Cortesía del gimnasio

Trotadora

Si eres principiante, el modo manual de la trotadora será más sencillo. Te permite ajustar la velocidad e inclinación de acuerdo con tu capacidad. No olvides poner el gancho de seguridad en tu ropa para evitar caídas.

Normas de cortesía en el gimnasio

1. Usar toalla es imprescindible. Puede ser una pequeña para el sudor y otra más grande para poner sobre las máquinas que se utilizan.



2. Por higiene y respeto a los otros usuarios, hay que limpiar las máquinas, colchonetas y demás implementos después de usarlos.



3. Ser organizados. Dejar las pesas en su lugar es importante para evitar accidentes.



4. Respetar el espacio de los otros. No acercarse más de lo necesario para hacer preguntas o pedir consejos.



5. Evitar las miradas persistentes cuando los demás están haciendo ejercicios, pues esto puede hacerlos sentir incómodos.



6. No reírse de los demás. Una burla puede provocar que la experiencia de otra persona sea tan negativa que no quiera volver a la clase o al gimnasio.



7. Si alguien está haciendo un ejercicio de forma incorrecta y esto puede afectar su salud o seguridad, está bien corregirlo. Sin embargo, se debe hacer de forma muy cordial y respetuosa.



8. Vestirse adecuadamente.



Por Tata Gnecco y Marcela Barajas, de @Fun2Fit

Asesoría: Motion Gym, Cra. 33 n.° 26A-17, Bogotá, Info: 244 0020.

Black Box Boxing Studio, Cra. 13A n.° 87-81, Bogotá, Info: 310 236 77 97.

Gimnasio Elena del Mar, sede Unicentro, Calle 127 n.° 18A–55, Info: 213 77 72.