Lo que no deberías hacer 

¿Cuántas veces te ha pasado que llegando a casa de una cita, echas la película atrás y de una te pillas que hay un par de cositas que mejor no hubieras dicho y hecho? Si tu respuesta es que ha sido por lo menos 1 vez, tranquila. Te compartimos 10 Tips de lo que NO debes hacer en una primera cita con ese alguien que te gusta, que quieres impresionar y dejar con ganas de más.

1. Hablar de temas políticos o religiosos

El desastre de una cita. La política y la religión son temas pasionales que sólo sacarán emociones intensas que te alterarán y cuando menos lo pienses, te sacarán el ‘Hulk’ que llevas dentro.

2. Ser muy “picky”

Ese que le pone ‘peros’ a todo y que encima critica a aquel que se le cruza por delante.

3. Tomar más de 3 tragos de alcohol

El alcohol nos hace vulnerables, y cuando menos te lo imaginas acabas hablando de tus penas y mostrando tu lado más flaco. Eso déjalo para la terapia con tu coach.

4. Hablar de tus ex

Peor aún: hablar mal de tus ex. Eso dice que no los has superado. Y no solo eso, que solo los culpas a ellos de lo que pasó en la relación. Mejor desahógate con tus amigos.

5. Preguntar si te ves muy gorda, bien vestida o bonita

Ya estás ahí, ya te vestiste y te maquilaste, ¿Qué caso tiene ahora si estás gorda, bonita, o bien vestida? Ninguno. Lo único que sí conseguirás ahora es darle la seguridad de pensar que eres muy insegura y que necesitas trabajar en tu autoestima. Resultado: 0 ganas de verte más.

6. Fingir personalidades, posturas u opiniones que no son reales.

Más rápido se coge a un mentiroso que a un ladrón, así que a menos que no te interese esta persona para tener otro encuentro más, mejor sé tú mismo, por lo menos si le gustas, sabes que le gustas como eres y no tendrás que pasar fingiendo ser una persona que no eres tú.

7. Usar el celular

El mal de nuestros tiempos. Haz un esfuerzo y mantenlo guardado. O mejor: hagan un trato y que ninguno de los dos lo utilice.

8. Esperar que él pague por todo en la cita

Ese momento del pago, ¡qué incómodo puede ser! Pero peor es cuando llega la cuenta, él pone el dinero de su parte y te pasa la cuenta para que pongas lo tuyo y tú ni trajiste billetera porque no cabía en la carterita. Aunque pueda ser que nos encanta sentirnos con ese hombre caballeroso de la antigüedad, bueno lo cierto es que cada vez son más los hombres que están en la onda igualitaria del “half and half”, así que, mejor prepárate para pagar por lo tuyo y evitar ese momento de vergüenza.

9. Eso no lo puedo comer. Cómetelo tú, es que yo estoy a dieta

Uff, esto en lugar de hacerte ver como una mujer que cuida su figura (que sabemos que es vital para verte y sentirte bien), a él lo hace sentirse señalado tipo: “yo me cuido y tú no, qué descuidado eres”. Tampoco es que te vas a echar todo el menú encima, come bien (medio rompe la dieta por ese sólo día) y eso sí evita el comentario que le puede hacer sentir incómodo.

10. Hablar de matrimonio o noviazgo

. Suenan todas las alarmas, tipo “¡Viene el tsunami, corran, huyan por sus vidas!” y es en serio. El miedo al compromiso hoy, tanto de hombres como de mujeres, como cualquier miedo, detona el sistema de defensa del cerebro y sólo aparecen las reacciones de lucha o huye y créeme ahí sí que se acabó la posibilidad del “second date”.

Jassel Arzuza

Para CARRUSEL

Online Coach y Psicóloga Certificada en Inteligencia Emocional

Máster en Neurociencias.

www.jasselarzuza.com