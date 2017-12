Top 10: Mejores pizzas de Bogotá 2015-2017

Tras dos años, luego de haber publicado el anterior listado (2013-2015), dos cosas fundamentales sucedieron. La primera, la pizza artesanal abrió una brecha aún mayor de cara a la oferta de las grandes cadenas. Y la segunda, entre el número 1 y el 10 de este nuevo listado hay muy poca diferencia. Incluso, debo decir que cualquiera de las pizzas del top 5 puede ser la mejor de la ciudad, más allá de que a unos les gusten muy delgaditas –incluso minimalistas– y a otros, gruesas y repletas de ingredientes. A mí, la verdad, me gusta exactamente en la mitad.

En lo que sí estamos todos de acuerdo es en que una buena pizza –más allá de cualquier combinación– debe tener buena masa, el mejor queso y la más precisa técnica de cocción. En resumen: textura al servicio del sabor. Lo que va encima es pirotecnia.



Lancémonos, pues, al top 10 de la mejor pizza de Bogotá 2015-2017, un listado que corresponde única y exclusivamente a lo que me dictaron mi paladar, lengua, nariz, ojos y manos.

1. Tomy Tomato

Voy a ser muy sincero: esta cálida, sencilla y pequeña pizzería en las faldas Chapinero alcanza el primer lugar de este listado no porque sea muchísimo mejor que el resto de las 5 primeras, sino porque, con la misma alta calidad, el perfecto equilibrio entre elasticidad y crunch de su masa y los tomates San Marzano para su salsa (que no es ácida, ni dulce, ni salada), es mucho más económica que el resto.



Pizzas de 30 centímetros de diámetro de 12.000 a 25.000 pesos, generosas con sus ingredientes, sabrosísimas. Tal vez por eso le hacen cola. Recomendadas la de porchetta con tomate y mozzarella; la de gorgonzola y peras y la de bufalla. Ruego para que, después de esto, sostengan los precios. De otra manera no sería para nada superior a las otras del top 5.



Dirección: Calle 59A N° 4A-19.

Celular: 314 379 0086.​

2. Julia

Esta marca representa la pizza de altísima calidad en la ciudad. Y el público lo sabe. Los aplausos de sus bocados se los lleva la masa, la más finita del mercado (en todos los sentidos). Y sus ingredientes, no tan usuales –queso stracciatella, salami coppa, espárragos sobre un queso de cabra o pasta de trufas negras que se llama turtufi–, la hacen, además, la pizzería más refinada de la ciudad.



Algunas pizzas son un tanto minimalistas para mi gusto, pero hay quienes las valoran con ahínco. Otro de los puntos altos de esta cadena artesanal es que sus locales son muy agradables y muy bien atendidos. Y con buenos vinos.



Dirección: Calle 85, Zona G y Usaquén.

Teléfono: 348 2835

3. La Diva

Dos años atrás, esta marca punteaba nuestro listado. Y los argumentos que la convierten en una de las mejores –dentro de un proceso tradicional a la manera del sur de Italia– siguen siendo los mismos: tremenda masa hecha con harina 00, ni muy delgada ni muy gruesa, queso mozzarella de búfala y paso por un horno de leña con palos de árboles frutales.



Sin embargo, he sentido que su fama los desbordó (han abierto locales en otras ciudades) y aquel cariño por los detalles no es el mismo como para decir hoy que sobrepasa a las demás. Pero eso sí, la “Vera Pizza Napolitana”, como los certifica una asociación italiana, es un golpe certero y todas sus combinaciones siguen siendo de gran nivel.



Dirección: Calle 93 N° 13A-44.

Teléfono: 530 7063

4. Di Lucca

Para la elaboración de ese listado hice una informal encuesta por redes y este restaurante italiano –de pastas, risottos, pizzas y ensaladas– siempre apareció en los primeros puestos, bajo dos argumentos con los que estoy totalmente de acuerdo: la pizza es igual de buena en el local como en domicilio.



Y sí, sus clásicos, la florentina o la de prosciutto y queso brie; o la de chorizo español y queso de cabra, o la vegetariana aterrizan en la casa de manera impecable. También hay que decir que esta sólida marca es la misma de Primi, donde también sirven pizzas generosas, sabrosas y de una calidad sobresaliente. Con Di Lucca uno va a la fija.



Dirección: Cra. 13 N° 85-32.

Teléfono: 611 5614

5. Il Mercatino

La masa madre la hacen con una levadura natural que lleva miel, yogur, pera y harina de trigo (una receta casera italiana). Ahí empieza todo. Luego, el grosor de la pieza es ideal, el queso es magnífico y la cocción siempre está a punto en un horno de leña, que es el protagonista del local (incluso físicamente).



Recomiendo dos combinaciones: la de bresaola (carne de ternera curada) y la de siempre, por la que hay que volver, la Spinaci-Gorgonzola, con base de tomate, mozzarella, espinaca, queso azul italiano y salamella picante (un embutido italiano). Lindo y acogedor local para una pizza de gran factura.



Dirección: Cra. 10A N° 69-16.

Teléfono: 305 8774

6. Luna

No sé por qué, pero la gente no tiene la referencia del restaurante italiano Luna como un local con una pizza sobresaliente. Es, de verdad, excelente: crocante abajo y jugosa arriba –todo gracias a un manejo impecable del horno de leña–, más unos ingredientes de primer nivel. Por siempre, la de prosciutto, mozzarella, rúgula y tomate. ¡Clasicazo!



Dirección: Calle 83 n.° 12-20.

Teléfono: 257 2088

7. Circo

Está en los dos hoteles JW Marriott de la cuidad: calle 73 y avenida El Dorado. Sus hornos de leña, sus combinaciones gustosas –con las que uno puede armar las pizzas al gusto–, su atención y buenos precios, la avalan como una de las mejores de la ciudad.



Teléfono: 481 6000

8. Da Quei Matti

Sus locales, que aparecen cada vez más en la ciudad, siguen siendo un tris descuidados, pero su pizza es del mejor nivel. En cuanto a la relación precio-calidad, es una de las mejores opciones de la ciudad. ¡Ojo a la pizza Cotto (jamón ahumado) e Carciofi (alcachofas)!



Teléfono: 600 2277

9. Giordanelli

Otro acogedor restaurante italiano que, en silencio, hace divinamente la tarea: masa delgadita y unas combinaciones de campeonato. Por ejemplo: prosciutto, champiñones, tomates secos y rúgula; o la de pulpo, rúgula y alcaparras. ¡Pilas, no es la más barata!



Dos sedes. Teléfono: 629 2837

10. Madre

Cuenta la leyenda que el pizzero que estuvo en Julia aprendió todo lo necesario para replicar ese conocimiento en Madre, que es, sin duda, la mejor pizzería que tiene el centro de la ciudad. Impecable calidad en un local muy agradable del Centro Histórico.



Dirección: Calle 12 N° 5-83.

Teléfono: 281 2332



MAURICIO SILVA

