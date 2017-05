Los colores de Beatriz Camacho

Este 6 de mayo CARRUSEL presentará la pasarela de la cartagenera Beatriz Camacho, quien será la encargada de cerrar la octava edición del Congreso Bienal Latinoamericano de Moda, Ixel Moda, con su colección Resort 2017: faldas, vestidos, bodysuits y pantalones-falda veraniegos que se alejan de las típicas gamas de colores del textil caribeño.

Junto con el momposino Hernán Zajar, Camacho, con 25 años de experiencia en la industria de la moda, es una de las homenajeadas del congreso, que tiene a México como país invitado de honor y que se llevará a cabo mañana y el sábado en el hotel Las Américas de Cartagena. Hablamos con Camacho sobre su más reciente colección.



¿Cómo describiría la colección que presenta este sábado?

Es una colección que, a pesar de ser muy femenina, tiene un toque arquitectónico que le da dureza. Presenta cortes asimétricos y, aunque los estampados están inspirados en la flora tropical, no tienen colores exuberantes.



No presenta una naturaleza vibrante…

Tratamos de escoger una gama de colores que dieran sensación de tranquilidad, como los azules, verdes, tonalidades de las flores que son rosas y naranjas, pero no por eso fuertes ni exagerados. Generalmente, toda mi paleta es oscura. Esta es más clara y busca relajar.

Otro de los bocetos de la colección Resort 2017, de Beatriz Camacho. Foto: Beatriz Camacho

¿Qué tiene que saber alguien sobre el uso de colores?

¡La ropa que uno usa afecta el ánimo! Y cada uno debería saber cuál es su relación con cada color. Hace un tiempo, mi casa estaba pintada de amarillo y yo, aun así, no me sentía feliz, no quería estar allí. La pinté de blanco y mi casa se volvió el mejor lugar del mundo. Si alguien se hace un vestido, tiene que asegurarse de que vaya con su forma de ser y carácter porque, si no, ¡se ve disfrazado! Hay que tener cuidado con las tendencias ahí.



¿Por qué?

Todos los años, cuando se habla de ‘los colores de la temporada’ uno se da cuenta de que siempre son los mismos, pero con distintos tonos. El mercadeo se aprovecha de la inseguridad del comprador para convencerlo de consumir ciertos colores, aunque no se sienta identificado con ellos.



Con tantos años de experiencia, ¿sabe hoy cuál es el reto de la moda colombiana?

La globalización ha hecho que el diseño tenga que ser muchísimo más exigente tanto para el comprador como para el que diseña. Tenemos que ser más competitivos y estar al tanto de lo que pasa alrededor. No estoy de acuerdo con que cada ciudad en Colombia tenga su evento de moda. Por eso Ixel Moda es necesario para el país: para que la gente que está en el mundo de la moda esté enterada de lo que está pasando. Necesitamos este evento académico en el que panelistas de gran reconocimiento vienen a discutir sobre el mercado actual. Los desfiles no son lo importante: es la parte social del evento, una oportunidad para mostrar solo nuevas colecciones.

¿Dónde y cuándo?

La colección Resort 2017, de Beatriz Camacho, se presentará el sábado en el Centro de Convenciones Claustro de las Ánimas, Cartagena, a las 9.30 p. m.

Inauguración de lujo con Hernán Zajar

Ixel Moda 2017 rinde tributo al departamento de Bolívar y, por eso, otro de sus homenajeados será el reconocido diseñador momposino Hernán Zajar. Las palenqueras colombianas con sus trajes llenos de color y su alegría fueron la inspiración de Zajar, que cumple 30 años en el oficio y quien, además, celebra a las vendedoras de frutas de las playas de Cartagena en esta nueva colección. La pasarela se llevará a cabo mañana, primera jornada del congreso, en Casa 1537 a las 9.30 p. m. Una inauguración de lujo.

La vitalidad de Darío Cárdenas

El tema central de la octava edición de Ixel Moda, este 5 y 6 de mayo, es cómo llevar el producto de la idea a la venta, con conferencistas de Italia, España, Brasil y Colombia. La parte académica se complementa con desfiles como el de Darío Cárdenas, que trabajó con colores neón: rosado, verde, azul y naranja, los tonos que Masglo ofrece para llevar en las uñas esta temporada. Viernes 5, a las 12:30 p. m.

