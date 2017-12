Carolina La O, de regreso a casa

Carolina La O desea tanto volver a Colombia, que ocho de las doce uvas que comerá en año nuevo serán para pedir por su regreso, dice entre risas, al otro lado del teléfono.



Hablamos con la cantante, que este año se dedicó a promocionar ‘Clásicos que enamoran’, un álbum en el que revivió veinte de los más grandes éxitos de los años noventa, como ‘Zúmbalo’, ‘Noches de media luna’ y ‘Amor prohibido’. La artista colombiana nos contó acerca de sus planes para el 2018, sus duetos soñados y sus trucos de belleza infalibles.

¿Tiene planes de radicarse en Colombia?



Sí. Dentro de mis planes está regresar al país, porque siento que tengo una deuda pendiente en mi corazón con el público que me hizo y que me vio nacer en esto que me apasiona tanto.



¿Qué viene para Carolina La O en 2018?

​

Lo mejor de la vida, porque vine trabajando muy fuerte con el lanzamiento de ‘Clásicos que enamoran’. Todo el año 2017 pude sembrar en países que quiero mucho, que me han dado muchísimas oportunidades, como Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Desde ya estoy viendo que 2018 va a ser de cosechas. Siento que voy a estar viajando mucho, que voy a estar llena de trabajo, pero haciendo lo que más amo hacer.



¿Con quién sueña hacer un dueto?



Mis dos amores gigantes de la música bailable son Marc Anthony y Juan Luis Guerra. Siento que cada uno de ellos transformó su género y lo convirtió en estadios llenos y majestuosos, a lo largo del mundo. Con cualquiera de ellos dos amaría tener una oportunidad para cantar. También estoy muy abierta al movimiento maravilloso del género urbano (…) lo que está pasando con la música colombiana alrededor del mundo es increíble, con artistas como Maluma o J Balvin.



Si pudiera devolver el tiempo, ¿se dedicaría a cantar otro género musical?



Yo tengo la música en las venas, en la sangre. Mi vida es música. Lo loco es que no es como todo el mundo cree, que yo escucho solo salsa, merengue y bachata. No. Yo me puedo levantar y estar haciendo el desayuno con Jesse y Joy, puedo bañarme con 'Báilame' de Nacho, puedo salir para la oficina escuchando 'La venia bendita' de Marco Antonio Solís y puedo salir a montar en bicicleta escuchando los clásicos de Carlos Vives. Yo amo la música y todos sus géneros. He aprendido a valorar cada exponente, cada género.





Usted tiene un hijo de cinco años, ¿le gustaría que más adelante se inclinara por la carrera musical?



Yo no quería, pero siento que lo trae tan presente en sus venas, que es imposible luchar contra eso. Estoy tratando de que practique muchos deportes, porque quiero que eso le apasione, pero él es un artista entregado, canta mucho mejor que como yo cantaba a su edad, no le da pena nada. Yo le doy toda la libertad del mundo para que él sea lo que quiera ser, entonces, no era el plan, pero por lo que veo ese niño va a ser un artista gigantesco.



-Cuéntenos tres truquitos de belleza que aplica en su día a día



Primero, consentirme mucho a nivel emocional. Segundo, me conozco muy bien, entonces ya sé hasta dónde me puedo descuidar en la comida y cuándo me toca ponerme las pilas. Y tercero, soy fan de las cremas humectantes, más que de las cremas contra arrugas. Cuando tienes tu piel humectada, no necesitas más, todo se ve más bonito y cobra vida. Y claro, el mejor ingrediente para la belleza de una mujer es estar feliz, tener esa curva maravillosa de la sonrisa activada todo el día.



REDACCIÓN CARRUSEL​