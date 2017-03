Mischa Barton, víctima de venganza pornográfica 

Mischa Barton anunció medidas legales para evitar difusión de un video sexual en el que supuestamente aparece teniendo relaciones sexuales.



​La intérprete, conocida especialmente por su participación en la serie juvenil 'The O.C.', compareció ante los medios de comunicación en Los Ángeles tras las informaciones que en los últimos días apuntaban a que alguien estaba tratando de vender en internet, al mejor postor, unas imágenes de contenido sexual explícito de Barton.

"Esta es una situación dolorosa y mi peor miedo se hizo realidad cuando supe que alguien que creía amar y en quien creía confiar estaba grabando mis momentos más íntimos y privados, sin mi consentimiento y con cámaras ocultas", dijo la actriz.



"Luego descubrí algo incluso peor: que alguien esta tratando de vender esos vídeos y hacerlos públicos. Comparecí para luchar no sólo por mí sino por todas las mujeres", añadió. La abogada Lisa Bloom explicó que ya tomó la iniciativa legal para impedir que ese presunto vídeo salga a la luz y, entre otros aspectos, afirmó que Barton ha obtenido una orden judicial de protección contra ese sujeto, que por el momento no ha sido identificado.



"Dado que la señorita Barton salió con él, sostuvimos que ella estaba protegida por las leyes californianas contra la violencia doméstica que prohíben todas las formas de abuso por una expareja", añadió la letrada. Bloom aseguró asimismo que los tribunales han ordenado que este individuo o sus representantes no puedan vender, distribuir o mostrar ninguna imagen o video en los que aparezca desnuda Barton.



Según Lisa Bloom, abogada de la actriz, ella fue víctima de una venganza pornográfica, al denunciar que un video con contenido sexual de la comediante fue ofrecido a varios portales de internet. "Se informó que hay imágenes de Barton desnuda o de sexo explícito que están siendo vendidas", dijo Bloom en un comunicado publicado en Twitter.



"Barton no consintió ninguna de estas grabaciones. Cree que fue grabada sin su consentimiento por alguien con quien salía en la época. Hay un nombre para esta conducta repugnante: venganza pornográfica", añadió.



La abogada precisó que las grabaciones de actos sexuales y la difusión contra la voluntad de los implicados revelan una "venganza pornográfica" y son sujetas a enjuiciamiento en California, oeste de Estados Unidos.



POR: Efe y AFP