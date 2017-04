Juan Gabriel, Shakira y Maluma, nominados a premios Billboard latinos

11 de abril 2017 , 11:05 a.m.

El fallecido cantante mexicano Juan Gabriel logró tres nominaciones a los premios de la revista Billboard de la música latina, en las que también se destacaron los colombianos Shakira y Maluma. Juan Gabriel, quien ganó su primer Grammy Latino meses después de su repentina muerte en agosto de 2016, fue nominado como mejor artista latino y como mejor álbum por sus trabajos "Los Dúo 2" y "Vestido De Etiqueta: Por Eduardo Magallanes".

El excéntrico vocalista mexicano, que murió a los 66 años, competirá en la categoría de mejor artista latino con los cantantes de reguetón y género urbano Maluma, J Balvin y Nicky Jam, y con el grupo mexicano de corridos Los Plebes Del Rancho de Ariel Camacho. Además de Juan Gabriel, también fueron nominados para mejor álbum latino J Balvin ("Energía"), el grupo juvenil CNCO ("Primera Cita") y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho ("Recuerden Mi Estilo").



Shakira obtuvo dos menciones en la categoría de mejor canción latina, una por su colaboración con Maluma "Chantaje", que alcanzó las 1.000 millones de reproducciones en YouTube, y otra por su trabajo con Carlos Vives "La Bicicleta". En esa categoría también fueron nominados Daddy Yankee por "Shaky Shaky", el español Enrique Iglesias con Wisin por "Duele El Corazón" y Nicky Jam por "Hasta El Amanecer".



El cantante de rap Drake y el grupo de música electrónica The Chainsmokers lideraron las nominaciones con 22 menciones cada uno, seguidos del dúo Twenty One Pilots con 17 candidaturas, la cantante Rihanna con 14, The Weeknd con 13 y la estrella del pop Beyoncé con 8.



