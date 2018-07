Escuchando el viento

Un artesano japonés que elabora abanicos únicos; el calor, el florecer, el viento que pasa inadvertido… Todo ello inspira la nueva colección que la diseñadora bogotana Isabel Henao presenta con Carrusel y el Banco de Bogotá en Colombiamoda.

Se esperaba de ella que fuera abogada. Padre y madre penalistas. ¿Cómo no? Isabel Henao (Bogotá, 1981) lo intentó. Claro. Tal vez por ese afán de no defraudar, de continuar con el legado familiar. Pero no pudo. Claudicó en el primer semestre. Incluso trató de estudiar filosofía y letras al mismo tiempo, procurando sobrellevar una carrera que era una carga y que iba en contra de sí misma. Ni lo uno ni lo otro. Tuvo que rebelarse. Isabel, que era tan buena estudiante, tan centrada, tan aterrizada. Aquello se le convirtió en un momento de quiebre. Hubo que decir que no. Sus padres entraron en shock. Pero no mucho tiempo después, su mamá le soltó las palabras mágicas: “Estoy aquí para lo que quieras hacer”.

La diseñadora Isabel Henao. Foto: Hernán Puentes

Y allí, quizás, está la génesis de Isabel Henao como diseñadora, hoy una de las grandes de la industria en el país. Después de cinco años de ausencia de Colombiamoda (del 24 al 26 de julio en Medellín) regresa más poderosa que nunca y presenta su nueva colección primavera-verano con Carrusel y el Banco de Bogotá. Han pasado quince años desde que arrancó en este mundo. Primero fue modelo (recuerda que una vez le rogó a su madre que la llevara a una pasarela y no la dejaron entrar porque era menor de edad; al año siguiente estaba desfilando en ese mismo evento), después vinieron los estudios de derecho, luego los de diseño industrial y los de diseño en la Colegiatura Colombiana, para finalmente desembarcar en el Instituto Marangoni, en Milán. Al regreso, cuando apenas habían pasado dos años, debutó como creadora en Colombiamoda.



Cuando bucea en su memoria no logra encontrar el momento preciso en el que decidió dedicarse a este oficio. Recuerda, eso sí, que desde pequeña le encantaba cortar telas. Con unas tijeras en la mano era capaz de todo. Vestidos, cortinas, muebles… A aquella muchacha que le fascinaba vestir a las muñecas había que esconderle ese artefacto. También evoca las visitas donde la costurera de su madre: sentirla preciosa probándose sus trajes, observarla tan dueña de sí misma y tan consciente de su poder. Y estaba el momento de vuelta a casa: la modista le regalaba bolsitas llenas de tela que la hacían inmensamente feliz. Ahora que analiza estos quince años de trayectoria siente que todo ha sido muy rápido. Incluso se cuestiona si fue demasiado rápido. Si este era el camino. Mira atrás y le da algo de vértigo. Y hasta se pregunta cómo fue que pasó de tener una empresa muy chiquita donde ella y su modista lo hacían todo a tener un taller con diez personas a cargo y a ser fija en la lista de diseñadores top.

Traje parte de la nueva colección de Isabel Henao. Foto: Hernán Puentes

Muchas cosas han cambiado en su vida (se casó, es madre de dos hijos…) en estos últimos años, pero las que se mantienen intactas son su identidad y las influencias que la alimentan. Oriente, las arquitecturas limpias, las flores (le fascina cultivar orquídeas), la búsqueda de lo poético. ¿Por qué Oriente? No lo sabe. Siempre le ha llamado la atención. De ahí surge, precisamente, ‘El sonido del viento’, la colección que presenta en Colombiamoda. La historia comienza con el descubrimiento de un artesano en Kioto que elabora unos abanicos japoneses con flores caladas que les pega encima y que están hechos a mano. Son únicos. Por ahí empezó a meterse y a sentir cómo el calor, el florecer y el viento, a veces inadvertido, están conectados. Viendo las imágenes de las flores movidas por la brisa de primavera se dio cuenta también de que se trata de un elemento de cambio, de transformación, de algo que hace que la vida continúe y se expanda. Le pareció profundamente poético.



Y de esa poesía va cargada su colección. Entre 35 y 40 looks con una fluidez muy especial en todas las siluetas. Hay un énfasis en lo formal, tanto de día como de noche. Y una cierta tendencia hacia los tonos claros y a ‘reinventar’ el blanco: blanco perla, blanco crema, blanco rosa, blanco azulado. También hay azules profundos, vibrantes; acentos de violeta, malvas y metálicos suaves. Todo en telas de Jacquard (muy sutil y delicado, tejido con hilos de organza y seda); crepés, seda y satín. Una colección, como todo lo que hace, pensada para que quien la luzca sienta que más allá de una prenda de vestir se trata de una experiencia. La más parecida a la versión de ensueño de uno mismo.

Look parte de la colección primavera-verano 2018 de Isabel Henao. Presentados en Colombiamoda. Foto: Hernán Puentes

Fotos: Hernán Puentes.

Modelos: Juliana Robledo, de La Agencia Models, y Mariana Rodríguez, de Informa Models.

Maquillaje y pelo: Juan David Rojas.

Cinturones de cuero y zapatos, de Nora Lozza.

Accesorios, de Tulena Jewelry

REDACCIÓN CARRUSEL ​@revistacarrusel