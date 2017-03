Cinco infusiones para vivir mejor

CON FRUTAS Y ALBAHACA

La mezcla de fresas, moras, canela y albahaca ayuda a calmar el dolor que en ocasiones genera el ciclo menstrual. Se puede tomar a cualquier hora del día.



COCA

Mezclar hojas de coca (o hayo, como también se conoce) con toronjil y feijoa lo ayudarán a aclarar sus pensamientos, aumentar la intuición y controlar el mal de altura. Ideal para las tardes.

Jengibre, limón y miel. Foto: MAG. Manzana y flores. Foto: MAG. Coca. Foto: MAG. Con hojas. Foto: MAG.



CON HOJAS

La mezcla ligera y dulce que se obtiene de las hojas de la hierba pronto alivio, y de trozos de guayaba, papaya, papayuela, uchuvas y canela harán que sus días comiencen con la mejor vibra. Consumir en las mañanas.



MANZANA Y FLORES

Jazmín, pétalos de rosas, lavanda, manzanilla y manzana. Para relajar el cuerpo y conciliar el sueño. También ayuda con el proceso digestivo.



JENGIBRE, LIMÓN Y MIEL

Si hay un ingrediente que ayude a limpiar las vías respiratorias, ese es el jengibre. Mezclado con miel y limón este tallo de ligero sabor picante actúa reforzando el sistema inmunitario y aumentando la circulación sanguínea. Es eficaz contra la gripa.



TENGA EN CUENTA

1. Siempre caliente el agua hasta el inicio del punto de ebullición (no hirviendo).

2. Las hojas, flores, frutas, semillas y tallos se añaden una vez el agua esté caliente. No se cocinan.

3. Es preferible poner las hierbas en la taza y luego agregar el agua.

4. Antes de consumir dejar reposar y revolver.



Fotos: MAG. Producción: CAROLINA BAQUERO.

Con asesoría de laura cahnspeyer, sommelier en té certificada en buenos aires. propietaria del taller de té en bogotá. (Calle 60A No. 3A - 38).



ELIANA RENTERÍA

Redacción Carrusel

@ElianaRenteria