Horóscopo para agosto 

Aries:

(Marzo 21 – Abril 20)

Empieza una nueva etapa en la que has de demostrar tus dotes creativas o tu liderazgo, tanto en el trabajo como en tu hogar. Marte te invita a ser asertivo, así que no hay cabida para las dudas, los temores ni las inseguridades, pues lo que ocurra de aquí en adelante dependerá de la seguridad que demuestres. Importan los actos, pero sobre todo las intenciones que te mueven.

Una flor: la zinnia roja.

Tauro:

(Abril 21 – Mayo 21)

Tu corazón te guía cuando el mundo se torna confuso, pero en esta temporada conviene que te dejes guiar por la cabeza. La influencia de Saturno somete tus relaciones a un riguroso escrutinio. Quedará claro que algunas de ellas necesitan un cambio radical, no un mero cambio cosmético. Tu pareja y tú deberán negociar y llegar a un acuerdo justo. Necesitan diálogo y compromiso.

Una piedra: la amatista.



Géminis:

(Mayo 22 – Junio 21)

Saturno te invita a revisar tus finanzas y, a un nivel más profundo, tu relación con el dinero. Conviene que te organices, incluso que pidas ayuda para balancear tus cuentas; es hora de que tapes algunos agujeros. En el amor, esas relaciones que van y vienen te resultan agotadoras y, además, impiden que estés libre para conocer a alguien más afín a tu modo de ser.

Una flor: el ciclamen blanco.



Cáncer:

(Junio 22 – Julio 23)

A lo largo de las siguientes semanas, tu familia y los asuntos del hogar ocuparán buena parte de tu atención. Júpiter augura que recibirás visitas, posiblemente de otra ciudad, así que tu casa se convertirá en un lugar de encuentro. En el trabajo, necesitas establecer límites para que los demás no deleguen en ti ni te sobrecarguen con tareas que no te corresponde hacer.

Una piedra: la malaquita.



Leo:

(Julio 24 – Agosto 23)

La presencia de Marte en tu signo augura que en tu cumpleaños estarás lleno de energía y vitalidad, sobre todo, rodeado de amor. Anímate y prepara una fiesta para celebrar largamente este nuevo año de vida. Tus amigos y familiares se mostrarán generosos y complacientes. En las siguientes semanas dispondrás de poco tiempo, así que debes organizarte con antelación.

Una flor: el girasol.



Virgo:

(Agosto 24 – Septiembre 23)

Mercurio ayudará a que se desatasquen los trámites que permanecían estancados. Si has estado pensando en pedir un aumento de sueldo, esta temporada es idónea, pues los astros están a tu favor. No dudes que te lo mereces, porque de tu actitud dependerá la de tus superiores. Cuida tus palabras, pues lo que digas será recibido con mucha atención y no siempre con buenas intenciones.

Una piedra: el granate.



Libra:

(Septiembre 23 - Octubre 23)

Los asuntos relacionados con la familia cobran mayor importancia ahora, especialmente con tus padres o con tus hijos. Comienza una etapa muy sensible marcada por la influencia de Venus, así que actúa con tacto y cariño, especialmente con aquellas personas que más trabajo te cuesta. Es importante que escuches lo que dicen. Promueve el trato respetuoso. Mantén tu centro y equilibrio.

Una flor: la lila.



Escorpio:

(Octubre 24 – Noviembre 22)

La presencia de Marte marca el inicio de una temporada muy activa en tu vida social y profesional. Es hora de salir y promover tus talentos, de establecer nuevos contactos laborales que te permitan embarcarte en proyectos emocionantes. También es una temporada que te exigirá probarte a ti mismo en territorios que hasta ahora no has explorado. Ten fe en tus habilidades.

Una piedra: la cianita azul.



Sagitario:



(Noviembre 23 – Diciembre 21)

Hay asuntos del corazón que debes resolver de una buena vez. Saturno exige que te sinceres, en primer lugar, contigo mismo. Si la situación se te ha hecho insostenible, tal vez sea porque has evitado una ruptura más allá de lo que sería razonable. El desgaste se siente. Sé honesto, pues las verdades a medias nunca han sido un terreno cómodo para los nativos de Sagitario.

Una flor: el mirto.





Capricornio:

(Diciembre 22 – Enero 20)

Plutón hace sentir su influencia en tu signo, lo que significa que ningún secreto permanecerá oculto demasiado tiempo. Tu pareja estará más vigilante que de costumbre, así que cualquier desliz podría dejar una huella que será posible rastrear. Tu cabeza anda en varias partes a la vez y quizás hayas estado gastando más dinero del que habías previsto. Toca apretar el cinturón.

Una piedra: la hematita.



Acuario:

(Enero 21 – Febrero 19)

Cosecharás el fruto de tu trabajo y al fin recibirás el reconocimiento que mereces por haber persistido en lo que creías. Otros verán tus méritos y mostrarán su admiración por tus logros. La influencia de Júpiter se hace sentir en tu signo, así que recibirás buenas noticias. En el amor, tu pareja se mostrará encantadora y complaciente, incluso más romántica que de costumbre.

Una flor: el platycodón.



Piscis:



(Febrero 20 – Marzo 20)

Mercurio estimula el diálogo, así que es posible que sientas deseos de conversar largamente con tus amigos y, en especial, con tu pareja. Quizás unos colegas te propongan que te asocies con ellos para participar en un nuevo proyecto empresarial. Conviene que lo pienses, porque será una buena oportunidad, sobre todo si tu trabajo tiene que ver con el área de las comunicaciones.

Una piedra: el ópalo.



Crystal Böll