Horóscopo para febrero

Aries (Marzo 21 – Abril 20)



Urano te invita a renovar tu energía, comenzando por una limpieza profunda de casa y terminando por establecer una nueva rutina de ejercicios que te guste y con la que te comprometas. Hay movimiento en todos los asuntos relacionados con las comunicaciones, el comercio y la tecnología, especialmente si es tu campo de trabajo. Sueña en grande para este año que arranca. Una flor: la rosa amarilla.

Tauro (Abril 21 – Mayo 21)



Sincérate contigo mismo acerca de lo que realmente quieres para este año, por muy aventurado que te parezca. No temas el rechazo, pues quienes te aman de verdad sabrán comprenderte. Saturno invita a que sueltes lastre, que no gastes energía intentando explicar tus planes a quienes están cerrados a cualquier tipo de cambio. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro es tuyo. Una piedra: la riolita.

Géminis (Mayo 22 – Junio 21)



Plutón está en el área de tu horóscopo relacionada con las riquezas, así que llega el momento de cambiar la mentalidad de escasez por una de riqueza y positivismo. Atrévete a innovar en tu trabajo y, si es necesario, busca a personas expertas que te ayuden encaminar tus esfuerzos y a alcanzar sus metas. El camino será largo, pero merece la pena. ¡Atrévete a reinventarte! Una flor: la orquídea.

Cáncer (Junio 22 – Julio 23)



Llega el fin de un ciclo, lo que significa que algunas personas se irán de tu vida, especialmente aquellas con las que ya no te llevas bien. También podría significar que el desgaste de tu relación de pareja desembocará en un rompimiento. Saturno te invita a reflexionar acerca de las personas que deseas conservar en tu vida. Que tu motivo sea el amor, no un viejo compromiso. Una piedra: la amatista.

Leo (Julio 24 – Agosto 23)



Venus enciende tu vida amorosa y toca el corazón de las personas que más quieres, así que en el plano sentimental todo te va a salir a pedir de boca. Procura pasar más tiempo con tu pareja y aprovecha este buen momento para estar juntos. Es hora de estrechar vínculos y disfrutar a tope tu romance. Si tienes planeado un escape de fin de semana a un sitio paradisíaco, adelante. Una flor: la gardenia.

Virgo (Agosto 24 – Septiembre 23)



Sueña en grande y haz planes a largo plazo. Neptuno te hará sentir más creativo e ilusionado que de costumbre y es un momento excelente para dar rienda suelta a tu imaginación. La madurez, tu capacidad de reinventarte y tu propio esfuerzo te han demostrado que puedes llegar muy lejos y que todo lo que anhelas está a su alcance. Ten fe y lo que anhelas se hará posible. Una piedra: la septaria.

Libra (Septiembre 23 - Octubre 23)



Tu actitud agradecida atrae nuevas formas de riqueza. Muy pronto tu dinero llegará de fuentes completamente nuevas e inesperadas. Tus creencias tienen poder, así que mantén una actitud positiva y pon manos a la obra ahora que estás bajo el influjo de Marte. Será un año atareado y lleno de cambios, quizás de trabajo o de vivienda. Que tus nuevos comienzos sean felices. Una flor: el gladiolo.

Escorpio (Octubre 24 – Noviembre 22)



Júpiter te invita a hacer eso que deseas desde hace mucho tiempo. No importa que te parezca descabellado, inútil, o que a otros no les resulte rentable. Si te divierte y te hace feliz, hazlo. Pueden ser clases de actuación, baile o manejo de aviones. Dale alas a tus sueños y atrévete a ser un poco irresponsable. A nadie le hará daño que te entretengas un poco. Una piedra: el lapislázuli.

Sagitario (Noviembre 23 – Diciembre 21)



Ahora que Saturno se ha ido de tu signo, sentirás que tus asuntos fluyen mejor, especialmente los financieros. Ya no tendrás que ser tan ahorrativo y podrás permitirte un capricho de vez en cuando. Venus augura que será un periodo de pruebas para tu relación de pareja, pues has de mostrar hasta qué punto te sientes comprometido. Deja que hable tu amor y no tu miedo. Una flor: el crisantemo.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 20)



Saturno ha entrado en tu signo y enfatiza la necesidad de que te comprometas con aquello en lo que crees. Por otra parte, es importante que examines los patrones y comportamientos que te impiden crecer profesionalmente o alcanzar tus metas personales. Un cambio de actitud de tu parte podría hacer una gran diferencia en tu familia. Da un paso a la vez y sé consciente. Una piedra: la shungita.

Acuario (Enero 21 – Febrero 19)



Es un mes perfecto para hacer planes a largo plazo, sobre todo si involucran llevar un estilo de vida más saludable. Sal de tu encierro, ve a los parques a dar largas caminatas y apúntate a un deporte que te divierta. La entrada de Venus en tu signo augura que será un mes de romance, en especial si tienes planeado un viaje. Dedícate a la cocina creativa e invita a los tuyos. Una flor: el pensamiento.

Piscis (Febrero 20 – Marzo 20)



Estás bajo el auspicio de Marte, lo que indica que es un momento en el que la ilusión se esfuma y la verdad sale a flote. Te darás cuenta de que hay algunas personas en tu vida



que no son lo que parecen. En cambio otras, a quienes ha apartado de tu vida, probarán ser mucho más leales y mejores personas. Es de sabios rectificar y aún está a tiempo de recuperar su amistad. Una flor: el jazmín.



CRYSTAL BÖLL