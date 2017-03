Faldas para hombres, propuesta en la Semana de la Moda de São Paulo

La Semana de la Moda de São Paulo (SPFW), el mayor evento de su estilo en América Latina, arrancó este lunes para presentar hasta el viernes a una treintena de diseñadores brasileños en momentos en que el país atraviesa una severa crisis económica.



Los desfiles del invierno-2017 comenzaron al caer la tarde de este lunes en el edificio de la Bienal de Sao Paulo, en el parque Ibirapuera. El primero en presentarse fue el estilista de ropa masculina João Pimenta con una colección casi enteramente en blanco y negro.

Lili Sarti y Osklen completaron esta primera jornada de la SPFW, que arrancó más temprano con los desfiles de Animale y Uma en otras locaciones fuera de la Bienal. La lista de marcas y diseñadores se completará con Vitorino Campos, PatBo, Ellus, Lolitta, A la Garçonne y Amapô, entre otras.



"Ésta es la 43° edición de la Semana de la Moda. Son 22 años de construcción de moda en un país muy joven, que está cimentando un mercado en medio de cambios globales, de procesos, de crisis mundiales y nacionales", declaró a la AFP Paulo Borges, fundador y director de la SPFW.



A pesar de eso, añade, "hay algo positivo porque es una moda resiliente, orgánica, que se transforma rápidamente". La economía brasileña enfrenta la peor recesión de su historia: cayó 3,6% en 2016 y 3,8% en 2015. País de más de 200 millones de habitantes, sustentó buena parte de su crecimiento en la década pasada en la expansión del consumo.



La organización de la SPFW confirmó a la AFP que el presupuesto de esta edición es de 10,5 millones de reales (unos 3,3 millones de dólares al cambio actual), menos que los 12,5 millones del año pasado que ya habían significado un recorte de 15% respecto a la edición anterior.



"Vea ahora, compre ahora"

La Semana de la Moda paulista adoptó la estrategia "see now, buy now" - o "vea ahora, compre ahora" - que ya se utiliza en los mayores eventos de moda del mundo con el objetivo de disminuir el lapso entre la exhibición de las colecciones en la pasarela y el momento en que llegan a las tiendas.



Así, la SPFW presenta en marzo sus colecciones de invierno y en octubre las de verano. "Es un movimiento que el mundo está haciendo, la gran mayoría de las marcas se dio cuenta de que también tenía que hacerlo", dice Borges, explicando que internet y las redes sociales estimulan "el deseo de consumir esa imagen más rápido". "Pero los cambios requieren adaptaciones y algunos aún no consiguieron ajustarse", reconoce.



Nombres emblemáticos como Gloria Coelho, Reinaldo Lourenço y Valdemar Iódice no participarán de esta edición precisamente por no haberse adaptado todavía a esta nueva propuesta. Ronaldo Fraga, uno de los diseñadores más esperados de cada SPFW, tampoco mostrará sus poderosas creaciones porque, según su asesoría de prensa, está cumpliendo compromisos fuera de Brasil.



Esas ausencias sin embargo abren espacio a nuevas marcas como Sissa, Two Denim, Fabiana Milazzo, Tig y Reserva, que se estrenarán en esta pasarela. "Estamos en un momento de transición", afirma Arlindo Grund, consultor y presentador de un programa de televisión sobre moda. "Y en Brasil tenemos además el factor económico que está impidiendo que muchos crezcan. Pero la SPFW está adaptándose al momento, que no es de ostentación ni de exhibirse, sino de mostrar que la

moda sigue viva, presente, a pesar de haber sufrido mucho por la crisis", sostiene.



AFP