Andrés Cepeda se presentará en tres formatos diferentes en Bogotá

El cantautor Andrés Cepeda se presentará el 23, 24 y 25 de marzo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá. El performance de su primer día se llama 'Mil ciudades', y constará de Cepeda con su banda original en el que interpretará los temas de su más reciente disco homónimo.



El 24 de marzo presentará 'Guitarra y voz', concierto íntimo y exclusivo acompañado por el guitarrista Dartañán y en el que también interpretará temas de su más reciente álbum.



Finalmente, el 25 de marzo cantará al ritmo de una 'big band' con 30 músicos en escena. Allí presentará temas como Piel canela, Sabor a mí, No voy a dejarte ir, Las cuarenta, La última noche, Cómo fue, Inolvidable, Voy a extrañarte, Hola soledad, Negrura y Si me comprendieras.



Boletas por fecha de 25.000 a 383.000 pesos en www.tuboleta.com.



Tributo a Adele

Con la interpretación de Laura Arista, en compañía de Arista Music Band, Casa E (Cra. 24 # 41-69-, Bogotá) rinde tributo a la multipremiada artista británica Adele, quien con canciones como 'Rolling in the Deep', 'Hello' y 'Someone like you' se ha posicionado en el mundo de la música con letras intensas, románticas, honestas y una poderosa voz.



Puede verla el 16, 23 y 30 de marzo. Boletas a $35.000. Más información llamando al 031 744 0422.

'Macbeth' en el Teatro Colón

Del 16 al 26 de marzo vuelve al Teatro Colón una de las obras shakesperianas más impactantes: Macbeth, una tragedia que aborda los demonios que generación tras generación han perseguido al hombre en su búsqueda por alcanzar el poder. La obra cuenta con un reparto de actores y artistas nacionales como Diana Alfonso, Christian Ballesteros, Diego León Hoyos, Andrés Estrada e Iván Carvajal.



Boletas de 30.000 a 50.000 pesos en www.tuboleta.com.

Carolina Cruz lo invita al 'baby shower' de su hijo

La actriz, empresaria, modelo y Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF Colombia, Carolina Cruz, se une en beneficio de la infancia del país. La iniciativa invita a las personas a comprar en línea regalos simbólicos que beneficiarán niños y niñas menores de 5 años en situación de vulnerabilidad.



Puede contribuir $155.000 para adquirir un infantómetro que facilita la medición rápida de la talla de los bebés; $125.000 para una báscula, que ayuda para la medición de peso de los bebés; $95.000 para un filtro de agua; $65,000 para un mes de tratamiento de un niño o niña con desnutrición aguda y $35,000 para un mosquitero que ayudan a prevenir las enfermedades como zika, dengue, chikungunya o malaria. Participe accediente al link www.unicef.org.co/showermatias.



