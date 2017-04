Rusia romántica, Rusia clásica

Por primera vez, el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá no le dedicará sus tres días a un único músico. Este año le tocó a una escuela ser la protagonista: la ‘Rusia romántica’, término que si bien suele estar asociado al periodo del romanticismo de ese país (siglos XVIII y XIX), habla de una tendencia estética que permeó hasta hoy.

El festival, que se llevará a cabo del 12 al 15 de abril en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, traerá orquestas y solistas nunca antes presentados en el país. Entre ellos está la violinista alemana Alissa Margulis (1983), una de las apuestas más grandes de la agenda. Conocida por su performance altamente expresivo y, además, por haberse presentado en escenarios tan importantes como el Carnegie Hall, la Filarmónica de Berlín y la Filarmónica de San Petersburgo, cuenta con nueve discos de interpretaciones. Será la primera vez que pisará Colombia.



Usted toca en público desde los siete años. ¿Cómo recuerda su primera interpretación?

¡Con mucha emoción! Toqué el violín con solistas de la Orquesta Sinfónica de Budapest. Quise ser violinista desde los cuatro años. Es que en mi familia (de origen ruso), aunque todos son pianistas, mi abuela me instó a que eligiera otro instrumento… porque yo también quería seguir en el camino del piano. Un día me llevó a un concierto del violinista Isaac Stern, y apenas empezó a sonar ese violín, ¡sentí una conexión inmediata!



¿Se consideró un prodigio en algún momento?

¡No! Sabía que tenía talento y que moría por aprender más y más sobre el violín. ¡Eso fue lo que hice! Después de años de experiencia, puedo decir que esto no es para todo el mundo: hay que tener unas bases técnicas muy muy fuertes para abrirse realmente a la música.



¿Qué distingue el repertorio que va a tocar en Bogotá?

Me parece único que elijan la Rusia del romanticismo para hacer un repertorio de música clásica, sobre todo porque el del festival se aleja un poco de los compositores más reconocidos, como Tchaikovsky y Borodin. Propone que el público conozca otros (tales como Sergei Prokofiev, un compositor iconoclasta del siglo XX). Hacia el mitad del siglo XVIII, Rusia era un país que producía muchísimo en términos de cultura: óperas, ballets, sinfonías… Esas producciones están marcadas por una gran profundidad; conmueven muchísimo y quizás por eso continúa influenciando a los compositores e intérpretes de la actualidad.



Habiéndose criado en Alemania, se educó en la escuela rusa. ¿En qué la ayudó eso?



La educación musical rusa busca enseñar desde que eres muy pequeño; hay excelentes escuelas de formación para niños desde los cuatro años. Ojo, es un asunto cultural. Pasa en los deportes también, por decir uno.



¿Cree que la música clásica es para cualquier audiencia?



Especialmente el repertorio de la Rusia romántica es apropiado para cualquier persona. No importa si saben de música clásica o no; estas composiciones les tocarán el alma. Siempre es más interesante ir a un concierto habiendo leído algo sobre sus compositores antes, pero sobre todo porque sus vidas fueron increíblemente interesantes. ¡Ah!, y en este caso, la literatura clásica rusa también da muchas luces sobre el sentimiento de lo romántico: eso emocional y nostálgico que habita en los fondos del alma rusa.



Más información en www.festivalmusicaclasicadebogota.org



